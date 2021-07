Kosten opknappen gevaarlijke Zanddijk in Yerseke pas eind dit jaar bekend

Wat kost het opknappen van de Zanddijk? Dat moet in november bekend zijn (foto: Omroep Zeeland)

Eigenlijk was het de bedoeling dat politieke partijen in Provinciale Staten al vóór de zomer zouden weten wat de opknapbeurt precies zou gaan kosten. Maar duidelijk was al dat de provincie nog geen berekening op tafel kon leggen. Zo zijn onder meer cijfers over het aantal voertuigen dat van de Zanddijk gebruik maakt nog niet bekend.

60 miljoen

Het bedrag dat eind vorig jaar voor de opknapbeurt van de huidige dijk is genoemd, kwam uit op zo'n 60 miljoen euro. Maar volgens tegenstanders van de opknapbeurt komen de werkelijke kosten veel hoger uit door allerlei onzekere factoren zoals de fundering van de weg. Ingenieur Wim van de Linde rekende voor dat zowel een opknapbeurt van de huidige weg als een nieuwe route door de polder allebei op zo'n 72 miljoen euro uitkomen.

De gepensioneerde ingenieur Wim van de Linde uit Goes rekende voor de provincie mee aan onder meer de Oosterscheldekering, de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel. Volgens hem schatte de provincie het opknappen van de Zanddijk te rooskleurig in. Er zou te weinig aandacht zijn voor posten als een fietspad, ontsluiting van een bedrijventerrein en uitkoop van omwonenden. Ook zouden er technische risico's zijn, omdat een nieuwe dijk op het oude tracé wordt gelegd.

Het project ligt gevoelig bij omwonenden, omdat voor het opknappen van de dijk een aantal woningen weg moet. Andere woningen komen veel dichter bij de nieuwe weg te liggen. Maar volgens gedeputeerd Van der Maas is er sprake van 'constructieve gesprekken' met omwonenden.

Een deel van de omwonenden van de Zanddijk in Yerseke blijft strijden voor een nieuwe rondweg door de polder. (foto: Omroep Zeeland)

De berekeningen van ingenieur Van de Linde - dat een nieuwe weg door de polder even duur zou zijn als een 'onzekere' opknapbeurt van de huidige Zanddijk - veroorzaakten in november veel discussie in Provinciale Staten. Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) zei vrijdagmorgen dat Van de Linde nu samen met de provincie meerekent. "Hij geeft ons waardevolle aanwijzingen."

De Zanddijk tussen de A58 en Yerseke geldt als één van de gevaarlijkste wegen in Zeeland. De dijk is smal en kronkelig, waarbij herhaaldelijk auto's en vrachtwagens van de dijk afrijden of met elkaar in botsing komen. Daardoor wordt al jaren gesproken over het opknappen van de huidige Zanddijk of een nieuw rondweg dwars door de polder.

Toen de Staten uiteindelijk akkoord gingen met een goedkopere verbetering van de huidige route, stelden ze in een motie dat de kosten van het project niet meer dan 15 procent hoger mochten uitvallen. Gedeputeerde Harry van der Maas liet vrijdagmorgen in het midden of dat een haalbare kaart is. Het gaat er volgens hem om de financiële risico's en onzekerheden van het project te berekenen. Beter een hogere kostenoverschrijding waar verder weinig financiële risico's aan zitten, dan omgekeerd", sprak vanochtend één van de betrokken projectleiders.

Bouwkosten

Volgens Van der Maas wordt op dit moment 'met man en macht gewerkt' om een zo gedetailleerd mogelijke becijfering op tafel te leggen, waarover de Staten dan in november kunnen beslissen. Maar er zijn volgens de gedeputeerde op dit moment nog meer onzekere factoren dan alleen cijfers over het aantal verkeersbewegingen op de Zanddijk. "De kosten van bouwmateriaal en manuren zijn op dit moment erg in beweging, zoals iedereen weet. Die kosten gaan op dit moment erg omhoog, en dat moeten we ook in de berekeningen meenemen."