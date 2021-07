Zeeuwse reddingswerkers weer thuis: 'Hopelijk hebben we iets voor de Limburgers betekend"

Tientallen reddingswerkers uit verschillende regio's in Nederland waren donderdag aan het werk in Zuid-Limburg. Het gaat om eenheden van de Nationale Reddingsvloot. De Zeeuwse reddingswerkers van de brigade uit Goes maken daar deel van uit.

Niet te bevatten

Zij hebben vrijdagmiddag een reis van ruim twee uur uur achter de rug. Moe maar voldaan stappen ze uit de wagen. De hele nacht hebben ze doorgewerkt en inwoners gewaarschuwd en geëvacueerd. "Hopelijk hebben we wat voor de mensen in Limburg betekend." Maar het is haast niet te bevatten", vertelt Lenny Stoutjes uit Kortgene.

Ze hebben niet alleen mensen maar ook huisdieren naar droger gebied gebracht. "De eerste waar ik aan denk is een dobermann van 60 kilo. Dat is een groot huisdier dat veel ruimte in beslag neemt. Ook hebben we parkieten en katten meegenomen."

Goese reddingswerkers -Dennie, Lenny, Aswin en Handoyo- moe maar voldaan weer thuis (foto: Omroep Zeeland)

De Nationale Reddingsvloot De Nationale Reddingsvloot is een organisatie die na de watersnoodramp in 1953 is opgericht. Er zijn reddingsbrigades uit het hele land bij aangesloten. Als de nood aan de man komt, moeten die teams binnen enkele uren een eenheid kunnen leveren. Een eenheid bestaat uit een boot, een schipper, een chauffeur en twee redders

Aswin Meulblok is student en werkt als systeembeheerder. De werkzaamheden voor de reddingsbrigade doet de pas 19-jarige er vrijwillig bij. "Dat ik hier deel van mocht uitmaken was heel bijzonder. De laatste keer dat de Nationale Reddingsvloot is ingezet, was in de jaren 90. Toen was ik nog niet eens geboren."

De beschermingspakken worden schoon gespoten en weer netjes opgeborgen. De vlet en de spanen worden weer teruggezet in de loods. Maar elk moment kunnen ze alsnog opgeroepen worden om andere eenheden af te lossen. "Wij staan paraat voor de volgende inzet."