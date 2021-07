Misschien toch islamitische basisschool in Zeeland

"Ik vind het vreemd" zegt het Vlissingse CDA-raadslid Coen Bertijn, "Twee jaar geleden hebben we als gemeenteraad een aanvraag getoetst. Toen werd niet voldaan aan het minimum aantal leerlingen van 242 dat benodigd is voor de kwaliteit van de school. Ik wil nu weten of dat is veranderd."

Nieuwe wet

Wat in ieder geval is veranderd, zijn de regels. Vanaf 1 februari is de Wet Ruimte voor Nieuwe Scholen van kracht. Niet de gemeente, maar Den Haag bepaalt voortaan of een school voor primair onderwijs ergens open kan gaan.

Mohammed Talbi, directeur van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO), een koepelorganisatie die de basisschool in Zeeland wil oprichten, is blij met die nieuwe regels: "We zijn nu niet meer afhankelijk van meningen en voorkeuren over de haalbaarheid van een school."

Leerlingen op de islamitische basisschool in Breda (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Bertijn betekent de wet niet dat de gemeente compleet machteloos is. "Het college van B en W kan wel een zienswijze indienen." Het CDA wil dat Vlissingen aan het Ministerie van Onderwijs vraagt wat er nu sinds 2019 feitelijk is veranderd.

De christendemocraten zijn overigens beslist geen tegenstander van islamitisch onderwijs. Integendeel, bijzonder onderwijs staat bij de partij van oudsher hoog in het vaandel. Wel zegt het Vlissingse raadslid bezorgd te zijn over de kwaliteit van het onderwijs: "Dat staat voorop."

Moslimkinderen uit Middelburg

Twee jaar geleden zou de school in het Vlissingse Middengebied komen, maar nu wordt gekozen voor Oost-Souburg, omdat dat dichterbij is voor Middelburgse moslimkinderen. Zo hoopt SIPO het aantal leerlingen te halen.

De islamitische onderwijsstichting is nu bezig met het verzamelen van verklaringen van ouders die hun kind naar de nieuwe school willen brengen. De stichting heeft daar tot 15 oktober de tijd voor. Dat gebeurt aan de hand van burgerservicenummers om de aanvragen te kunnen controleren. "We hebben al een derde binnen", zegt Mohammed Talbi opgewekt.

Het zou de eerste islamitische basisschool in Zeeland worden. Het is nog niet bekend waar in Oost-Souburg de school zou moeten komen.

