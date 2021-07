'Vermiste' surfer verkijkt zich op de tijd

De kinderen van het gestrande zeiljacht gaan met bergingsvaartuig naar Yerseke. (foto: KNRM Hansweert)

Afgesproken was dat de man van half tien tot ongeveer half twaalf zaterdagochtend zou surfen. Toen hij om 2 uur 's middags nog steeds niet was komen opdagen, sloeg zijn partner alarm. Het Kustwachtcentrum alarmeerde reddingsboten van KNRM Hansweert en Neeltje Jans. De reddingsactie werd groots opgezet; er kwamen ook een patrouillevaartuig, een bergingsvaartuig, de brandweerboot van Stavenisse, een RIB - powerboot van de waterpolitie - en een helikopter in actie.

Lekker bezig

Toen de surfer ergens tussen Yerseke en Tholen werd gevonden, bleek er niets aan de hand. Sterker nog, de man was heerlijk aan het surfen met als gevolg dat hij de tijd was vergeten. "Het was natuurlijk fantastisch weer, dus hij was lekker bezig", zegt Mario Rentmeester van KNRM Hansweert. De waterpolitie bracht hem desondanks naar de wal.

Zes kinderen in boord

Onderweg terug naar het reddingstation kwam de volgende melding bij de KNRM Hansweert binnen. Een zeiljacht met acht mensen aan boord, onder wie zes kinderen, kampte met motorproblemen in de buurt van Yerseke. Rentmeester: "De kinderen haalden we voor de veiligheid meteen van boord en het jacht is door bergingsvaartuig Mistral naar de haven van Yerseke gesleept."