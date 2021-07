Motorrijden populair in Zeeland: 'Even één zijn met de natuur, heerlijk!'

Peter zit niet alleen zelf graag op de motor, hij geeft ook al jaren les. Hij komt met zijn cursisten vaak in de Zak van Zuid-Beveland. "Het is heel leerzaam, heel uitdagend om hier te rijden. Veel blinde bochten, dat zijn bochten waar je het einde niet van ziet. De weg slingert ook flink en dat maakt dat je continu op je hoede moet zijn."

Kreukelzone

Want een foutje is zo gemaakt. Met alle gevolgen van dien. "Kijk een auto heeft nog een kreukelzone. Op de motor heb je die niet want die ben je zelf. Je moet ook goed opletten op de mensen om je heen. Die kunnen een fout maken en het is ook weleens zo dat ze je niet zien."

Motorrijden is passie, het is echt genieten." Peter Houtekamer, motorrijder en rij-instructeur

Zeeland in Top 3

Zeeland staat in de Top 3 als het gaat om motorbezit. Op iedere duizend Zeeuwen zijn er 47 motoren. Alleen in Friesland (48) en Drenthe (55) rijden per duizend inwoners méér motoren rond. Het Nederlandse gemiddelde is 39. Onze buurprovincie Zuid-Holland staat helemaal onderaan de lijst, met 31 motors per duizend inwoners.

Binnen Zeeland zijn er de verschillen. In Middelburg hebben de minste mensen een motor, namelijk 36 per duizend inwoners. Middelburg ligt daarmee onder het Nederlandse gemiddelde.

Borsele en Noord-Beveland

Op andere plekken lijken ze geen genoeg te kunnen krijgen van het motorrijden. In Borsele -met 64 motors per duizend inwoners- en Noord-Beveland -62 per duizend inwoners- steken ze duidelijk bóven het gemiddelde van ons land uit.