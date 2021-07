Racoon ontroerd door muurschildering achtergevel 't Beest

Bart en Dennis van Racoon bewonderen de mural samen met de makers van Studio Giftig. (foto: Omroep Zeeland)

'Oooo, wat mooi', roept Bart van der Weide wanneer hij de muurschildering van kunstenaars Niels van Swaemen en Kaspar van Leek voor het eerst ziet. "Een van de mooiste kado's die we ooit hebben gehad", vult Dennis Huige aan. De enorme mural, geïnspireerd op het nog onuitgebrachte Racoon-nummer De Held en de Lul, laat twee oude vrienden in actie aan de bar zien.

Past perfect

Van der Weide vindt dat het kunstwerk perfect bij het liedje past. "De Held en de Lul schreef ik nadat de beste maat van mijn vader was overleden. Ik was op een verjaardagsfeestje en er zaten alleen maar dames in de woonkamer. 'Heb je het naar je zin?', vroeg ik aan mijn vader. 'Kijk eens om je heen', antwoordde hij. 'Al mijn maten zijn dood. Ik ben blij dat jij er bent!'. Toen ging zijn laatste en beste maat, Kees, ook nog dood. Op de muurschildering zie je Kees vervagen, echt prachtig. Die ander, met het kusje op zijn wang, is verdrietig."

Traantjes

De makers worden gecomplimenteerd en door Van der Weide op de schouders geslagen. Huige zegt dat hij vrienden van buiten Goes zeker even meeneemt naar de achterkant van 't Beest, zo trots is hij. Van der Weide: "De traantjes zijn nu weg, maar die waren er net wel even, hoor."