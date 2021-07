Tourjournaal: Zeeuwen in Parijs

Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwen in Parijs, het is geen zeldzaamheid in de geschiedenis van de Tour. De dag moet nog wel aanbreken dat er bussen vol fans uit Zeeland naar de Franse hoofdstad rijden om een Zeeuw in het geel te bejubelen. Bij de slotdag noem ik de Zeeuwen nog maar eens die aan het Franse avontuur begonnen, het zijn er dertien in totaal. Allemaal zijn ze in acht decennia toegejuicht door enthousiast publiek.

Middelkamp in actie (foto: ANP)

Theofiel Middelkamp startte drie keer, won twee etappes en eindigde als 23-ste in 1936 en 43-ste in 1938. Frans Pauwels, net als Middelkamp uit Kieldrecht deed mee in 1948 en 1949, maar gaf beide keren op. Jan Westdorp werd verdienstelijk 66-ste in 1961, op 2 uur, 51 minuten en 39 seconden van Jacques Anquetil. Jo de Roo eindigde als 43-ste zich in 1964, met een ritzege in Perpignan. In 1965 was hij 55-ste, na winst in Bordeaux. In 1967 werd hij nog 76-ste. Cees Rentmeester, de trots van Ovezande kwam in 1970 als 92-ste in Parijs aan. Kees Bal werd in 1977 51-ste.

Jan Raas (foto: ANP)

Cees Priem reed nooit de Tour uit, maar won etappes in 75 en 80. Jan Raas debuteerde in '76 als 83-ste. In 1978 droeg hij drie dagen de gele trui, won drie etappes en werd mooi 24-ste.

Maarten Ducrot won in '85 de etappe naar Epinal, droeg de bollentrui en werd 84-ste. Nog drie keer reed hij de Tour uit, 81-ste in '86, 39-ste in '89 en 66-ste in '90. De man uit Vlissingen deed deze Tour weer mee aan marathonzittingen als tv-commentator.

Patrick Tolhoek reed in '89 twee derde plaatsen en eindigde als 99-ste. In '90 werd hij 123-ste.

Johnny Hoogerland (foto: OZ )

Johnny Hoogerland debuteerde in 2011, werd van de weg gereden in de bollentrui en eindigde met al zijn wonden als 74-ste. In 2012 haalde hij zijn beste eindklassering: 57-ste. In 2013 werd het plek 101. Bevelander Marco Minnaard werd in 2017 40-ste achter Chris Froome en in 2018 64-ste achter Geraint Thomas. De laatste was Antwan Tolhoek: 37-ste in 2018.

Dat brengt me in dit laatste Zeeuwse Tourjournaal tot een eigen podium, rekening houdend met klasseringen, maar ook met strijdlust en uitstraling.

Op drie: Jo de Roo.

Op twee: Jan Raas.

Op de hoogste trede, de legende: Theofiel Middelkamp.

Tourjournaal: Zeeuwen in Parijs