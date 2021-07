Candida Milia zamelt spullen in voor Limburg: 'Ik weet hoe het is om niets te hebben'

De Vlissingse is ontdaan door de overstroming in Limburg en doet alles wat ze kan om te helpen: "Ik heb zelf ook een keer meegemaakt dat ik helemaal niks meer had en opnieuw moest beginnen. Toen ik die Limburgers op tv zag vechten tegen het water greep dat me aan." Via Facebook deed ze een oproep en al snel stroomden de reacties binnen. "Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Er zijn nog meer toezeggingen voor donaties en die moeten nog opgehaald worden. Mijn huis is een opslagplaats geworden."

Een ander blij maken

Het is een dagtaak voor Milia om alle spullen uit te zoeken en op te halen. Vanochtend reed ze langs Tamara van Aarsen die een paar straten verderop woont, die had vier volle tassen klaarstaan. "Het zijn kledingstukken die wij toch niet dragen dus ik dacht: geef maar aan die mensen want die hebben het hard nodig", zegt Van Aarsen. "Hier ligt het in de kast en nu kan je een ander er blij mee maken. Het is een mooi initiatief voor een goed doel."

Candida Milia laat met trots zien welke donaties ze al heeft gehad voor Limburg (foto: Omroep Zeeland)

De volgende stop is bij een garagebox in Oost-Souburg waar Milia haar volle auto leegt. "Morgen komt een vrachtwagen de eerste lading ophalen om naar Limburg te brengen", vertelt ze. Milia blijft bezig met inzamelen tot het niet meer nodig is en kan nog wel wat hulp gebruiken. "Ik doe momenteel heel veel alleen dus het zou fijn zijn als mensen zich aansluiten en me helpen met inzamelen. Daarnaast wil ik een rekening openen via Zeeland Verbindt voor Limburg- een community die een steentje wil bijdragen aan een betere wereld - zodat we ook geld in kunnen zamelen om houdbaar eten en toiletartikelen te kopen", aldus Milia.