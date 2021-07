Beachvolleyballer Boehlé grijpt naast medaille bij King of the Court in Breda

Beachvolleyballer Dirk Boehlé in actie (foto: Pim Waslander/Sportworx)

King of the Court is een nieuwe wedstrijdvorm in het beachvolleybal, die vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd.

Nieuwe wedstrijdvorm

Vijf teams spelen op één veld afwisselend tegen elkaar, terwijl de klok loopt. Teams aan de 'King-zijde' scoren een punt als ze de rally winnen. De uitdagers krijgen na een gewonnen rally geen punt, maar schuiven door en zijn vanaf dat moment King. Als de zoemer gaat valt het team met de minste punten af.

Finale

Boehlé en Van Werkhoven reikten zondag tot de finale in Breda. Daarin overleefde het duo de eerste schifting, waarna ze samen met drie andere koppels moesten uitmaken wie King of the Court in Breda ging worden.

Daarna lukte het de beachvolleyballer uit Hulst en zijn partner nog amper om tot de King-zijde te komen, waardoor er slechts enkele punten gescoord werden. Dat was te weinig om voor het brons, zilver of goud te gaan spelen.

Wel succes in Eredivisie

In de Eredivisie waren Boehlé en Van Werkhoven de laatste weken wel succesvol. Vorige week werd het toernooi in Heerenveen nog gewonnen.