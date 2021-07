Goedemorgen! Uitspraak zedenzaak en inzamelingsactie voor Limburg

De 21-jarige Ramona Dobbelaar uit Terneuzen kijkt met spanning uit naar de uitspraak in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak. (foto: Omroep Zeeland)

Dekens, kleding, speelgoed, toiletartikelen, alles is welkom bij Candida Milia uit Vlissingen. Via Facebook deed ze een oproepje om spullen te doneren voor Limburg. Inmiddels heeft ze honderden spullen ontvangen die worden opgeslagen in een garagebox in Oost-Souburg.

Inzamelingsactie voor Limburg (foto: Omroep Zeeland)

Waterschap Scheldestromen heeft medewerkers en spullen naar Limburg gestuurd om hulp te bieden bij het overstromingsgebied in Limburg. Vooral dijkinspecteurs en coördinatoren vertrokken naar het zuidoosten van ons land. Ze namen zandzakken, vulmachines, noodpompen en aggregaten, boten en gereedschap mee.

Het weer

Ben je vandaag vrij? Dan moet je vanochtend of aan het begin van de middag al naar het strand. Het is vanochtend namelijk vrij zonnig, maar vanmiddag en vanavond komt er bewolking boven onze provincie. Maar, geen zorgen, het blijft warm genoeg om als alternatief in het zwembad in de tuin te springen: maximaal 24 graden.