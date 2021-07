Ramona (21) is slachtoffer in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak: 'Ik worstel nog elke dag met de gevolgen'

Het Openbaar Ministerie eiste tien jaar celstraf tegen de verdachte, een 44-jarige vrouw uit Terneuzen, omdat ze actief meewerkte aan het seksueel misbruik van haar twee dochters en enkele vriendinnetjes door haar partner. Ramona was één van die vriendinnetjes.

"Ik zat op de basisschool met de dochters van Tanja, ik ging vooral met Naomi om, de oudste. Ik werd veel gepest op school en zij was de enige die ik had. Er is misbruik gemaakt van mijn kwetsbare positie. Ze vroegen wat mijn lievelingseten was of ik werd omgekocht met een Playstation zodat ik maar bij hen thuis kwam."

Siroop met rare smaak

Tussen 2011 en 2013 is Ramona meerdere keren misbruikt door Pascal P., de vriend van Tanja. Zo mocht ze een keer mee op vakantie naar Center Parcs. "Ik kreeg siroop die raar smaakte, achteraf denk ik dat daar GHB in zat om me te drogeren. Tanja was gewoon in de buurt, ze deed alsof ze lag te slapen. Toen ik er achteraf iets over zei, reageerde ze dat dit heel normaal was."

Rechtbanktekening van verdachte Tanja D. (foto: ANP)

Ramona vertelde al die tijd niets tegen haar ouders. Ze voelde zich bedreigd door Tanja. "Ik mocht niets vertellen, anders zou er iets gebeuren."

Suïcidale gedachten

Pas in 2015 werd tijdens therapie duidelijk dat ze een geheim met zich meedroeg. "Ik worstelde met suïcidale gedachten en ik sneed mezelf. Toen kwam het eruit. Mijn moeder nam me mee naar de politie, maar daar zweeg ik weer. Toen is er verder niets mee gedaan."

In 2019 nam Ramona alsnog de stap om naar de politie te gaan. Dat is het moment dat de zaak aan het rollen kwam. "In die tijd had ik geen contact meer met de dochters. Ik heb nachtenlang wakker gelegen, mezelf afvragend hoe het met hen zou gaan. Zij hadden dag in dag uit met het misbruik te maken."

Ramona tijdens het voorlezen van de slachtofferverklaring in de rechtbank (foto: Omroep Zeeland)

Ramona volgt de rechtszaken tegen Pascal en Tanja op de voet. "Ik ben steeds aanwezig geweest bij de zittingen en heb ook een slachtofferverklaring voorgelezen. Het is mentaal slopend, maar ik voel ook opluchting. Eindelijk zitten ze allebei in de bajes."

Pascal is inmiddels veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Toch kan Ramona de zaak nog niet afsluiten, omdat hij in hoger beroep is gegaan. Ze vreest dat ook Tanja dat zal doen.

'Zij is het brein'

Overigens neemt ze Tanja minstens zoveel kwalijk als Pascal. "Zij is het brein achter alles. Zonder haar was het niet gebeurd."

De vrouwelijke verdachte vertelde eerder in de rechtbank dat ze niet bij machte was om het misbruik tegen te gaan. Toen ze geconfronteerd werd met in beslag genomen chatgesprekken tussen haar en de mannelijke verdachte, waaruit bleek dat ze niet alleen op de hoogte was, maar ook meewerkte aan het misbruik, viel ze stil: "Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen." Uit de chatgesprekken blijkt dat het stel actief bezig was om vriendinnetjes van de dochters te laten logeren bij hun thuis om ook hen seksueel te misbruiken.

De gevolgen van het misbruik zijn enorm voor Ramona. "Ik heb PTSS (een posttraumatische-stressstoornis), ben af en toe suïcidaal, ik kan niet normaal naar school of werken." Voor al die klachten is Ramona al vier jaar in behandeling. "Het zal nooit echt weggaan, maar ik hoop dat ik een manier vind om er mee te leven."

Iedereen mag het weten

Ze kiest er bewust voor om haar verhaal in alle openheid te doen. "Na jarenlang zwijgen, mag iedereen nu weten wat er echt gebeurd is."

