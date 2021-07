Hoger beroep dodelijk ongeval Axel uitgesteld vanwege ziekte advocaat

Onderzoek in februari 2017 na het dodelijk ongeval in Axel (foto: Omroep Zeeland / Provicom)

De Hulstenaar is in hoger beroep gegaan tegen de straf die de rechtbank in Middelburg hem heeft opgelegd: een taakstraf van 240 uur, drie maanden voorwaardelijke celstraf en een rijontzegging van een jaar. Het hoger beroep zou vandaag behandeld worden bij het gerechtshof in Den Bosch, maar is door de ziekmelding van zijn advocaat nu voor onbepaalde tijd aangehouden.

Auto tegen boom

Op 20 februari 2017 reed de man met twee jonge vrouwen in de auto op de Hulsterseweg in Axel. De weg was nat en had wegversmallingen. De man verloor de controle over het voertuig en botste tegen een boom. Een 18-jarige vrouw uit Terneuzen overleed bij het ongeval. Zij zat achter in de wagen. Een andere 18-jarige vrouw raakte zwaargewond en moest in het ziekenhuis worden behandeld.

De rechtbank oordeelde vorig jaar dat de man onvoorzichtig, onachtzaam, onnadenkend en ondeskundig heeft gehandeld ten tijde van het ongeluk. Tijdens de zitting bij de rechtbank zei de verdediging nog dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de man de bestuurder was van de auto.

Lees ook: