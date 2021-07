Piepjong en nu al mantelzorger: Nynke (13) en Emiel (10) vinden het heel normaal

De 12-jarige Tom Veldman, de broer van Nynke en Emiel, lijdt aan een ongeneeslijke ziekte, neurofibromatose. Daardoor is hij sneller moe, kan hij niet ver lopen en moet hij regelmatig zijn medicijnen slikken. Daar helpen Nynke en Emiel hem mee. "Dan zeggen we: 'vergeet niet je medicijnen te slikken', of we waarschuwen hem dat hij niet te druk moet doen omdat hij anders 's avonds heel erg moe is", zegt Nynke.

'Fijn dat je gezien wordt'

Ze zijn blij dat de gemeente nu extra aandacht aan de jonge mantelzorgers besteedt. "Het is fijn dat je gezien wordt", zegt Nynke. "Ik hoop dat we via de gemeente met andere jonge mantelzorgers in contact kunnen komen om ervaringen uit te wisselen."

Tegelijkertijd vinden ze zelf wat ze doen voor Tom de normaalste zaak van de wereld. "Ik ben ermee opgegroeid, ik weet niet hoe het anders moet", legt Emiel uit. "Zelf sta je er vaak niet bij stil inderdaad, maar dan heb je het er met anderen over en die reageren dan soms verbaasd", vult Nynke aan.

'Veel verantwoordelijkheid'

Volgens hun ouders, Matthijs en Joanneke Veldman, doen ze meer dan ze zelf beseffen. "Er komt wel veel verantwoordelijkheid op hun schouders terecht", zegt Joanneke. "Als we met hem naar het ziekenhuis moeten dan doen Nynke en Emiel boodschappen of koken ze. En als Tom een slechte dag heeft dan staan ze altijd voor hem klaar."

De familie Veldman op de bank, vlnr: Matthijs, Emiel, Nynke, Tom en Joanneke (foto: Omroep Zeeland)

Ze zijn dan ook apetrots, op al hun kinderen. "Het is zeker niet vanzelfsprekend dat het zo gaat in het gezin", zegt Joanneke. "En ik vind het ook heel belangrijk om erbij te zeggen dat ik ook heel erg trots ben op hoe Tom dit oppakt", vult Matthijs aan. "Hij voelt zich soms schuldig omdat er door zijn ziekte iets niet door kan gaan. Dat snijdt door je ziel. Maar ik zie ook dat hij op de Mytylschool in Goes, waar hij les volgt, andere kinderen helpt, die het nóg moeilijker hebben. Dan doet hij voor die kinderen wat Nynke en Emiel voor hem doen."

Ineens een filmploeg over de vloer

Zelf moet Tom er nog een beetje aan wennen dat er ineens een filmploeg over de vloer komt. Maar hij is blij dat zijn broer en zus nu eindelijk de aandacht krijgen die ze verdienen. "Het is goed dat er nu aandacht komt voor de jonge mantelzorgers, het is fijn dat ze nu in het zonnetje worden gezet."