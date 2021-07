Zierikzeese schrijver over oorlogsboek: 'een thriller over de geschiedenis in het hart van Schouwen-Duiveland'

Gevechtsvliegtuigen in actie tijdens de Tweede Wereldoorlog (foto: Archieffoto Omroep Zeeland)

Het boek is gebaseerd op het manuscript dat de Engelse glider schreef tijdens zijn onderduiken in Nieuwerkerk in de Tweede Wereldoorlog. De schrijver vertelde vandaag over zijn boek in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Schrijver Luitzen Bijlsma vertelt over zijn boek in de Zeeuwse Kamer

Voor de Zierikzeese schrijver gaf het lezen van dat manuscript een euforisch gevoel. "Het is een soort spannende thriller in het hart van een stuk geschiedenis op Schouwen-Duiveland", zegt de schrijver. Bijlsma vond het manuscript op een Engelse website waar oorlogsverhalen van gliders gearchiveerd worden.

Het verhaal van Bernard Black

Bernard Black, de hoofdpersoon in het boek, is een jonge man die in de oorlog in dienst moest en terechtkwam op de 'gliderpilotsopleiding'. "Eigenlijk had Black een opleiding in het onderwijs gevolgd, maar je moet je voorstellen: de oorlog zette iedereens leven op z'n kop. Het was een onderbreking in het leven van iedere Europeaan", zegt Bijlsma.

De vliegtuigen waren overal, het leek net een snelweg in de lucht" schrijver Luitzen Bijlsma

Black vertrok voor de operatie Market Garden, samen met zo'n drieduizend andere vliegtuigen vanuit twintig verschillende Britse vliegvelden, richting Arnhem. Hij was piloot van een zweefvliegtuig en werd daarom getrokken door een ander vliegtuig. "Je moet je voorstellen dat het met die drukte een snelweg of file in de lucht was. De vliegtuigen waren overal", vertelt Bijlsma.

Toen ging het mis

En dat ging dan ook mis: een bommenwerper vloog boven het zweefvliegtuig van Black. De twee vliegtuigen kwamen te dicht bij elkaar en Black moest uit noodzaak zijn vliegtuig loskoppelen en zien te landen. Samen met de zes andere inzittenden van het vliegtuig landde Black op één van de weinig overgebleven weilandjes op Schouwen-Duiveland. "Schouwen-Duiveland is in die tijd onder water gezet en eigenlijk alleen de mensen die een taak hadden bij de Duitsers, zoals enkele boeren, woonden er nog."

Operatie Market Garden was een geallieerd offensief gericht tegen Duitsland in september 1944, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. De operatie was uiteindelijk een mislukking doordat de cruciale brug bij Arnhem niet kon worden behouden. Duizenden vliegtuigen werden ingezet en vlogen over Nederland.

Black nam de leiding en kwam in contact met één van die overgebleven boeren die lijntjes had met het verzet. Daar werden de mannen van eten en onderdak voorzien: ze konden terecht in een huis in Nieuwerkerk. "Er was één ding dat de mannen zich hadden voorgenomen: wij geven ons niet over."

'Het gevoel van onderduiken'

Bijlsma beschrijft in het boek het gevoel van onderduiken, want daarom schreef Black ook zijn manuscript. "Black wilde aan de Engelsen laten voelen hoe het is om onder bezetting te leven." De schrijver nam contact op met de kinderen van de verzetsstrijders die Black hebben geholpen en ook sprak Bijlsma de familie van Black. In het boek zitten foto's en kaarten van waar Black allemaal geweest is. "Die heb ik allemaal opgestuurd gekregen."

"Het boek is op het moment uitverkocht", zegt Bijlsma trots. "Ik heb hele goede reacties gekregen. Er zijn zelfs mensen die de route fietsen of wandelen van waar Black allemaal is geweest. Dat geeft een mooi gevoel."