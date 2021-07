Sluis raadslid wil WhatsApp-groep met jongeren: 'We weten niet goed wat hen bezighoudt'

Jongeren in de Statenzaal tijdens het Provinciaal Jeugddebat (foto: Omroep Zeeland)

In een online bijeenkomst wil het CDA-raadslid woensdag, samen met fractiegenoot Angela Boeije en de zestienjarige Stijn van Oostenbrugge - die vorig jaar nog bij premier Mark Rutte aan de bel trok - jongeren enthousiasmeren voor de politiek en horen wat er leeft onder de jongeren in de gemeente Sluis.

Waar hebben ze behoefte aan? Wat missen ze? Wat zou de politiek in de gemeente Sluis voor hen kunnen doen? "Wij als gemeenteraadsleden kunnen van alles verzinnen over hoe de gemeente er in de toekomst uit moet zien en wat jongeren belangrijk vinden. Maar ik ben van mening dat jongeren zelf moeten kunnen meepraten over hun toekomst."

Andere dingen aan hun hoofd

Van de Vijver begrijpt best dat jongeren andere dingen aan hun hoofd hebben, zeker nu de vakantie in aantocht is. In de landelijke politiek gaat het vaak over de jongeren, in relatie tot studiefinanciering en wonen, maar wat hen nu echt bezighoudt in de streek waar ze wonen, blijft vaak onbenoemd. Bijvoorbeeld over het openbaar vervoer, werk, uitgaan en wonen.

Daarom vindt Van de Vijver het ook goed dat Sluis na de zomervakantie een kindergemeenteraad en kinderburgemeester krijgt en heeft ze zelf meegedaan aan de gastlessen op basisscholen over de lokale democratie.

Het loopt nog geen storm

Hoewel de reacties enthousiast zijn, loopt het tot nu toe nog geen storm voor de sessie die via allerlei sociale mediakanalen is uitgezet. Ze doet alvast een voorzet: "Ik zou het fijn vinden als we een soort app-groep kunnen starten. Daarin kunnen af en toe onderwerpen worden benoemd die spelen in de gemeente, waarover jongeren dan, op een laagdrempelige manier, hun mening kunnen geven. Zodat we die input kunnen gebruiken bij onze besluitvorming."

Aanmelden voor de bijeenkomst op 21 juli tussen 19.30 en 21.00 uur kan nog via pdeurs@hotmail.nl. Deelnemers krijgen dan een link toegestuurd.