Coronabesmettingen zakken onder de honderd

Het aantal coronabesmettingen is in het laatste etmaal weer onder de honderd gezakt tot 87 (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn vandaag geen meldingen van overlijdens of ziekenhuisopnamen als gevolg van corona.

Goes en Veere

Het gaat om de registraties tussen 10.00 uur gisteren en 10.00 uur vandaag. De gemeenten Goes en Veere staan vandaag op de de eerste en tweede plaats.

Per gemeente

vr 16 juli za 17 juli zo 18 juli ma 19 juli Borsele 15 1 13 5 Goes 7 4 8 12 Hulst 19 12 6 8 Kapelle 4 2 3 4 Middelburg 21 15 13 10 Noord-Beveland 2 4 0 0 Reimerswaal 8 2 3 8 Schouwen-Duiveland 18 14 13 5 Sluis 8 2 3 4 Terneuzen 11 13 3 8 Tholen 20 13 12 6 Veere 26 24 18 11 Vlissingen 9 11 8 6 totaal Zeeland 168 117 103 87

De hoge positie van Veere in de afgelopen dagen in de Zeeuwse tabellen maakt dat de gemeente ook op onderstaande kaart van Zeeland over de afgelopen zeven dagen als roodste kleurt.

Op de kaart

Er is voor die kaart gekeken naar het totaalaantal besmettingen van de laatste zeven dagen, afgezet tegen het inwonertal. Ook al waren Middelburg en Vlissingen vaker met hogere cijfers in het nieuws, toch zijn Veere en in mindere mate Hulst en Tholen het zwaarste getroffen als je ze in verhouding tot het aantal inwoners bekijkt.

De situatie in Veere en Middelburg maakt ook dat de regio Walcheren in de afgelopen week absolute zin de meeste coronabesmettingen telt.

Zevendagenlijn

Bekijk onderstaande zevendagenlijn (ook wel de 'voortschrijdende week' genoemd) per regio. Lange tijd domineerden de Bevelanden de Zeeuwse grafieken, maar nu heeft Walcheren die rol overgenomen. Ook al zagen we sinds zaterdag het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen afnemen, de zevendagenlijn gaat overal nog steeds omhoog. Dat is het naijleffect van de sterke stijging eind vorige week.

iframe:https://datawrapper.dwcdn.net/szAec/1/:420px]