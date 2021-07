Zeeuwse Evelien ziet besmettingen stijgen, straks alleen gevaccineerde jeugd in de discotheken

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

En dat gaat gebeuren terwijl Oostenrijk één van de meest toegankelijke landen is voor buitenlandse toeristen. Om er naartoe te mogen reizen heb je namelijk maar één vaccinatie nodig. Evelien zelf was de afgelopen week op vakantie in Italië. "We hadden alle papieren in orde en mijn man en ik zijn beide volledig ingeënt, maar nergens zijn we gecontroleerd. Bij de grensovergangen niet, bij de receptie van het hotel niet en bij de winkels ook niet."

Overstromingen

De overstromingen van de afgelopen week hielden ook een deel van Oostenrijk in zijn greep. "In het gebied waar wij wonen was ook heel veel regen gevallen vorige week. Ook zijn er een aantal modderlawines geweest. Daardoor kwam er een aantal grote stenen op de wegen, die moesten dan ook even worden afgesloten. Maar het was niet zo dramatisch als in bijvoorbeeld Duitsland."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont en vertelt over de dingen die hij of zij daar beleeft. Evelien Thielen is tien jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.

Gesprek met Evelien Thielen uit Oostenrijk