Scheidende Kaley en James (5) zeggen volmondig ja tegen elkaar

Al drie jaar is het koppel onafscheidelijk, maar na de zomervakantie komt daar verandering in. James gaat weg uit Kruiningen en verhuist naar een ander dorp.

"Ze zijn dol op elkaar", vertelt de moeder van de bruid. "Ze zijn het liefst dag en nacht bij elkaar en als het even kan spelen ze met elkaar." Samen met de moeder van James kwam ze op het idee van het huwelijk. Een bijzondere dag, om te laten zien aan elkaar dat de vriendschap voor eeuwig is.

Geen zenuwen bij de bruid

Kaley was vanmorgen dolblij dat ze eindelijk met James kon trouwen. Stralend in haar bruidsjurk was er niets te bespeuren van zenuwen. "Dat is echt Kaley", zegt haar moeder. "Ze geniet van elk moment."

Basisschool De Welle in Kruiningen werkte graag mee. Klasgenoten mochten getuigen zijn en het schoolplein was voor de gelegenheid omgetoverd tot trouwlocatie. Voor Kaley was het onvergetelijke ochtend. Op de vraag of dit de mooiste dag in haar leven was, zei ze volmondig: "Ja!"