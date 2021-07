E-Choppers veroveren Zeeuwse wegen: 'Het is nog net geen plaag'

Iedereen met een rijbewijs mag op de E-Chopper toeren met een snelheid van zo'n 25 kilometer per uur. Het model van de scooter is gebaseerd op de Solex: "Maar hij is een stuk duurzamer. Hij is volledig elektrisch en daarmee ook geruisloos", vertelt Van Eijzeren.

Samen met Patrick de Jonge verhuurt Van Eijzeren sinds vijf jaar E-Choppers in Zeeland. Hun bedrijf Funbikes Zeeland is het afgelopen jaar sterk gegroeid: "Wij plukken er de vruchten van dat veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan. Ze zijn eraan toe om een leuk uitje in de buitenlucht te plannen. Het is een veilige activiteit, dus kiezen ze voor de E-Chopper. Inmiddels verhuren we op vijf locaties in Zeeland E-Choppers: in Heinkenszand, Middelburg, Kortgene, Breskens en Yerseke."

In de sloot

Doordat de E-Chopper harder rijdt dan de gemiddelde fiets en mensen er in groepen mee rijden, is de elektrische scooter sinds dit jaar verboden in Natuurpark de Hoge Veluwe. In Zeeland is dat nog niet het geval, maar gebeuren er soms wel ongelukken: "Bij het wegrijden reed iemand er gisteren mee in de sloot. Gelukkig gebeurt dat niet vaak en geven we een uitgebreide uitleg."