Radeloze en boze Han uit Kuitaart hoorde een klap en vond een auto in zijn voortuin

Een auto belandde na een mislukte inhaalmanoevre in de voortuin bij dorpsraadvoorzitter van Kuitaart. (foto: Han van den Bergen)

Het is wachten op een noodlottig ongeval in Kuitaart, maar natuurlijk wil Van den Bergen daar helemaal niet op wachten. De bestuurders, provinciaal en lokaal, moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vindt hij. Vandaag of gisteren, en niet morgen pas. "Wij hopen dan ook dat - als het eens goed mis zou gaan - diezelfde bestuurders het slechtnieuwsgesprek met nabestaanden aangaan en vertellen dat hun dierbare overleden is, als gevolg van beslissingen die hij of zij genomen heeft."

Dat is een boute uitspraak, beseft hij. Maar hij moet wel. Anders vreest hij dat er gebeurt, wat volgens de dorpsraad de afgelopen jaren steeds is gebeurd: "Zoals al jaren het geval is, schuiven ze de verantwoordelijkheid naar anderen."

Opgeschrikt door flinke klap

Van den Bergen werd zaterdagnacht opgeschrikt door een flinke klap. Twee automobilisten - op de terugweg vanaf Perkpolder - hadden elkaar met hoge snelheid ingehaald bij de middengeleider ten noorden van het dorp. Dat ging mis: de automobilist raakte waarschijnlijk een opstaand randje en verloor de macht over het stuur. De één belandde daarop tegen een boom, in de tuin van Van den Bergen.

Zoveelste ongeluk

Voor de dorpsraad van Kuitaart is het zoveelste ongeluk een bevestiging dat de doorgaande provinciale weg door het dorp zeer onveilig is en dat extra maatregelen niet langer kunnen wachten. De fractie Groot Hontenisse, trok hierover in mei ook al aan de bel na eigen verkeersonderzoek. Grootste knelpunt vormt het fietspad dat op sommige stukken pal langs de weg ligt. Daar komt bij dat de huizen vlak aan de weg staan en er vaak hard wordt gereden.

Dorpsraadvoorzitter Han van den Bergen is boos na het zoveelste ongeluk in Kuitaart (foto: Omroep Zeeland)

De provincie is het daarmee eens en heeft een pakket maatregelen in voorbereiding. Zo komen er extra verkeersremmers, komt er deels een vangrail tussen weg en fietspad en gaat de snelheid waarschijnlijk terug van vijftig naar dertig kilometer per uur. Maar geld voor een rondweg - een vurige wens van de dorpsraad - is er niet.

'Lag deze weg in Hulst, dan was er al lang iets aan gedaan'

Voor de dorpsraad, die de voorstellen nog moet bespreken met de inwoners, gaan de aanpassingen niet ver genoeg. Volgens Van den Bergen kan de provincie beter een aantal maatregelen schrappen en het geld dat daarmee vrijkomt, besteden aan een goed onderzoek naar een rondweg. Want met de realisatie van plan Pwrkpolder wordt het alleen maar drukker in Kuitaart en komt de leefbaarheid voor het dorp nog meer in geding, verwacht hij. "Het probleem is dat hier in de ogen van bestuurders maar een handvol mensen woont. Lag deze weg in Hulst of Sint Jansteen, dan was er al lang iets aan gedaan."