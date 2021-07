Campinggasten Cor en Corry moeten na 51 jaar vertrekken uit Burgh-Haamstede, maar willen dat niet

Cor en Corry Kluijtmans moeten voor het eind van het jaar vertrokken zijn van camping Duinrand (foto: Omroep Zeeland)

De gasten op het westelijk deel van de camping hebben te horen gekregen dat de huurovereenkomst van hun plaats niet wordt verlengd. Het oostelijk deel volgt later. "Wij weten niet waar we naar toe moeten", zegt Cor Kluijtmans (75), een voormalige loodgieter. "Er is hier in de buurt bijna geen plek en bovendien ben je dan verplicht om een nieuwe stacaravan te kopen."

Het echtpaar woont op een flat in Rotterdam-West. De twee verblijven acht maanden per jaar in Burgh-Haamstede en hebben behoorlijk geïnvesteerd in wat inmiddels hun derde stacaravan is.

Belegging

"Wij krijgen volgens de regels van de Recron 1593 euro schadevergoeding", vertelt Corry Kluijtmans. "Plus vier- of vijfduizend euro van de opkoper. Dit alles heeft bij elkaar zestigduizend euro gekost", zegt ze terwijl ze naar de stacaravan wijst. "We gaan voor een fortuin het schip in. Dit is ons pensioen. Maar ja het is de tijd. Sparen levert niks op en mensen zien recreatiewoningen als belegging."

Veel gasten van Duinrand hebben eieren voor hun geld gekozen en zijn al vertrokken (foto: Omroep Zeeland)

De belangenvereniging Duinrand Samen Sterk (DSS) heeft een procedure lopen bij de Raad van State en dit najaar komt de zaak ook voor de civiele rechter.

DSS vindt dat campingeigenaar Blom te laat zou zijn geweest met het opzeggen van de overeenkomsten. Hij zou in een aantal gevallen de opzegtermijn van een jaar niet in acht te hebben genomen. De vereniging hoopt zo op een jaar respijt. Daarnaast wordt geschermd met een schadeclaim van 1,7 miljoen.

Rechtsbescherming

Cor en Corry Kluijtmans hopen op een goede juridische afloop, maar er zijn genoeg campinggasten die daar anders over denken. Het westelijk deel van Duinrand vertoont inmiddels veel lege plekken.

De zaakwaarnemer van Blom heeft eerder in de media laten weten dat de campingeigenaar meent in zijn recht te staan. De gemeente Schouwen-Duiveland is het daarmee eens. Het ontwerp-bestemmingsplan voor de herinrichting van de camping ligt sinds vorige week ter inzage.

Het tv programma Max Vakantieman besteedde maandagavond aandacht aan de situatie op Duinrand. Kamerlid Sandra Beckerman van de SP pleitte in de uitzending voor een betere rechtsbescherming voor eigenaren van stacaravans en recreatiehuisjes. Ze wil na de zomer met de minister in debat.