Recordaantal deelnemers bij het Maeneblusschers tennistoernooi: 'dat komt mede door corona'

Het is een zonnige avond, de ballen vliegen over de tennisbanen en overal zijn vrolijke gezichten te zien. "We hebben dit ontzettend gemist", vertelt Van Sabben. In de gangpaden tussen de tennisbanen staan tafels op anderhalve meter uit elkaar met maximaal vier stoelen eromheen, maar die zijn allemaal onbezet. "Er zijn tot nu toe nog weinig toeschouwers geweest, maar daardoor is het wel makkelijker om de maatregelen te handhaven. We proberen ervoor te zorgen om mensen in hun eigen bubbel te houden, maar het blijft toch hun eigen verantwoordelijkheid. Ik ga hier geen politieagent spelen."

Andere gezichten

Pepijn Flikweert geniet van zijn frietje en zit eerste rang. Hij heeft er net een wedstrijd opzitten en bleef hangen voor de professionele spelers. "Ik vind het altijd leuk om naar te kijken, want zij spelen de bal heel hard", zegt hij. Daarnaast is hij blij dat hij weer een toernooi kan spelen: "Tijdens de lockdown heb ik veel ballen tegen een muur geslagen om mezelf bezig te houden, maar het is natuurlijk veel leuker om een tegenspeler te hebben. Je ziet weer andere gezichten en de wedstrijd ging goed, dat geeft een fijn gevoel."

Organisator Bert van Sabben kan wel genieten van een mooie tenniswedstrijd tijdens het Maeneblusschers toernooi in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Toeschouwers die aan een tafel op het terras zitten wordt gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen en ze worden bediend aan de tafel. "Ik kom speciaal kijken naar Paul, de trainer van mijn kinderen en straks speelt mijn neefje Tygo", zegt toeschouwer Ronald Vermeulen uit Lewedorp. Normaal gesproken tennist hij zelf ook, maar vanwege een operatie kan hij zeven weken niet sporten. "Dat is jammer, hoewel ik lekker in het zonnetje zit en hopelijk kan ik in het najaar weer een balletje slaan."

Najaarscompetitie

Het toernooi duurt nog tot en met aanstaande zondag en die dag worden ook de winnaars per onderdeel bekendgemaakt. Ondanks de besmettingsaantallen die de afgelopen periode zijn toegenomen, heeft Van Sabben goede hoop dat de najaarscompetitie in september kan doorgaan. "Tennis blijft een sport waar het goed mogelijk is om afstand te blijven behouden en zolang de ziekenhuisaantallen niet meer stijgen, denk ik dat we kunnen uitkijken naar de volgende competitie", aldus Van Sabben.