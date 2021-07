Goedemorgen! Vijfjarigen trouwen, tennistoernooi en dertig jaar watermanagement

De Oosterscheldekering in zijn volle glorie (foto: Ria Overbeeke)

Te veel, te weinig, te zout of te vies; dat zijn de terreinen waar de opleiding Watermanagement van de HZ zich op richt. Een aantal van die onderwerpen is helaas weer heel actueel. Te veel water bijvoorbeeld, kijk maar naar de ramp in Limburg, maar ook te vies; de PFAS in de Westerschelde. De opleiding bestaat dit jaar dertig jaar en blijft belangrijk. Water is dagelijks in het nieuws en watermanagers hebben hun handen vol aan alle uitdagingen.

Mini-bruiloft

Op het schoolplein van hun basisschool in Kruiningen zijn Kaley en James getrouwd. Ze gaven elkaar het jawoord op hun vriendschap. De reden van het huwelijk is het afscheid van James, want hij gaat verhuizen.

Het bruidspaar en de trouwambtenaar (foto: Omroep Zeeland)

De politie is op zoek naar eigenaren van honderdduizenden klapkisten waar agenten op stuitten nadat een man werd gearresteerd voor een bedrijfsdiefstal. Bij een bedrijf aan de Autricheweg in Westdorpe is zaterdagmorgen een 23-jarige man uit Raamsdonkveer gearresteerd. De man wordt ervan verdacht tientallen pallets met veilingkisten, die ook wel klapkisten worden genoemd, te willen stelen. De politie wist dit te voorkomen en de man werd op heterdaad betrapt.

Balletje slaan

Tennissers zijn blij dat ze weer kunnen spelen tegen andere clubs bij het open tennistoernooi Maeneblusschers bij tennisvereniging MLTC in Middelburg. Dat blijkt uit de 332 aanmeldingen die de organisatie heeft binnengekregen, een recordaantal.

Nieuwsgierige koe in de wei bij Veere (foto: Anne Droogsma, Veere)

Het weer

Vandaag is het opnieuw vrij zonnig met vanmiddag vooral landinwaarts wat bewolking en stapelwolken. Maximumtemperatuur ook weer van 22 tot 25 graden, bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost.