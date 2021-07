Rini liet in coronatijd lang gekoesterde wens in vervulling gaan: hij bouwde zijn kelder om tot een museum

De meeste auto's stonden voorheen in dozen op de zolder te verstoffen. "Dat vond ik zonde want ik wilde mijn collectie graag laten zien. Toen we met de winkel dicht moesten ben ik meteen aan de slag gegaan met het opruimen van de kelder", vertelt Fenijn.

Russische vrachtwagen

De verzameling van Fenijn begon ooit met een Russische vrachtwagen waar hij drieënhalf jaar op moest wachten: "In 1983, tijdens de Koude Oorlog, was er een demonstratie tegen kernwapens in Middelburg waar ik bij was. Als aandenken wilde ik een Russische vrachtwagen kopen, maar door een boycot leverde Rusland niet aan Nederland. Vandaar dat het zo lang duurde, maar uiteindelijk is de vrachtwagen toch geleverd en zo is het verzamelen begonnen."

Materialen hergebruiken

De winkelier is ook kunstenaar en dat zie je terug in het museum. "Ik heb een heel dorp gebouwd met een slingerweg van hout. De bomen die eromheen staan had ik al bij een toneelstuk gebruikt. Daarnaast heb ik een schuurtje gemaakt van een oude plaat van een dak en de watertoren is een omgekeerde waterketel uit India. Er zitten nog houten planken van de kerk in Sluis in het dorp verwerkt en ik probeer zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken."

Rini Fenijn met zijn Russische vrachtwagen (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwbakken museumdirecteur heeft zijn collectie stevig aan de muur bevestigd met staaldraad en vastgezet op de houten snelweg. "Sommige modellen zijn kwetsbaar en daarnaast wil ik de opstelling graag zo houden. Maar er mag wel worden gespeeld met de vrachtwagens die op de grond staan", legt hij uit.

De speelgoedwagens zijn ijzersterk doordat ze van ijzer zijn gemaakt en ze kunnen al snel een paar kilo wegen. "Dat speelgoed gaat niet stuk en om die reden was ik er meteen weg van. Tegenwoordig zie je dat niet meer en gaat speelgoed een paar maanden mee, dan is het kapot."

Tijdlijn bij de auto's

De auto's die in het museum staan komen uit de jaren 40, 50 en 60. Om dat te verduidelijken voor de bezoekers wil Fenijn een tijdlijn maken. "Van elke auto maak ik een foto die ik via Photoshop verwerk in een wereldgebeurtenis. Zoals bijvoorbeeld die Russische vrachtwagen die dan tot leven komt bij de demonstratie. Daarnaast komt er een stukje poëzie bij zodat de liefhebber op een unieke manier wat kan leren over de geschiedenis van het speelgoed", aldus Fenijn.

Hij hoopt de tijdlijn volgend jaar klaar te hebben en dan is zijn museum naar eigen zeggen helemaal af.