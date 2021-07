Fysiotherapeuten raken overspoeld door golf ex-coronapatiënten

Dat getal, van 1.600 revaliderende ex-coronapatiënten, is volgens regiomanager Joey Scheijbeler van de branchevereniging KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) door onvolledigheden in de landelijke database nog een behoudende schatting. "Waarschijnlijk zijn het er in werkelijkheid aanzienlijk meer."

Erg druk

Maar ook die 1.600 zijn bij elkaar volgens Scheijbeler al een zware belasting. "Er zijn in Zeeland zo'n honderd fysiotherapiepraktijken. Dus als je ze zou verdelen, kom je op zestien extra patiënten per praktijk. En dat komt dus bovenop de bestaande cliënten. Maar ze zijn niet evenredig verdeeld, want niet alle praktijken bieden nazorg aan ex-coronapatiënten. Dus je ziet dat de praktijken die dat wél doen het nu erg druk hebben."

Bij PMC In Balans, met meerdere locaties op Walcheren, lukt het nog net om de grote aantallen extra patiënten het hoofd te bieden. "We zijn begonnen met twee fysiotherapeuten die speciaal zijn opgeleid voor de begeleiding van coronapatiënten, maar inmiddels hebben we er zeven en die zitten alweer helemaal volgeboekt", zegt Jouri van der Broeke van PMC In Balans.

Langere wachttijden

Hoewel iedereen nog geholpen kan worden, zorgt de extra drukte volgens Van der Broeke wel voor langere wachttijden. "Normaal gesproken kunnen we de mensen die bij ons aankloppen meteen helpen. Dat gaat nu niet meer. Er is een wachttijd van enkele weken ontstaan."

Daar komt bij dat ook deze praktijk het tekort aan fysiotherapeuten aan den lijve ondervindt. Dat zorgt volgens Van der Broeke voor extra werkdruk. "In feite is dat een dubbel probleem. Door het tekort aan nieuwe fysiotherapeuten krijgen we vacatures maar met moeite opgevuld. En dát betekent dat de huidige therapeuten telkens extra uren moeten maken."

Twee ex-coronapatiënten die revalideren bij de fysiotherapeut (foto: Omroep Zeeland)

Dat komt volgens de branchevereniging met name doordat de nieuwe, jonge, fysiotherapeuten niet bepaald warmlopen voor Zeeland. "De opleidingen voor fysiotherapeut zitten in Zuid-Holland en Brabant en je ziet dat de net afgestudeerde fysiotherapeuten liever daar in de buurt blijven en dus niet naar Zeeland willen verhuizen", zegt Scheijbeler.

'Tekort voorlopig niet opgelost'

De brancheverenging doet er volgens Scheijbeler alles aan om dat te veranderen. "We gaan als Zeeuwse fysiotherapeuten naar die opleidingen toe om daar een presentatie te geven over de regio in de hoop dat het helpt om meer nieuwe fysiotherapeuten naar Zeeland te krijgen."

Maar het tekort is volgens hem voorlopig nog niet opgelost. "De komende vijf jaar neemt dat tekort alleen verder toe, door fysiotherapeuten die met pensioen gaan", verwacht hij.

Langdurige zorg

Er was dus al sprake van een tekort en daar komt nu dus de golf revaliderende ex-coronapatiënten bij. En die hebben bovendien vaak langdurig zorg nodig. De revalidatie duurt enkele maanden, tot soms langer dan een jaar.

Daarom komt er voorlopig ook nog geen einde aan die extra drukte, voorspelt Van der Broeke. "Ik verwacht dat het zeker nog een jaar gaat duren voor de drukte bij de fysiotherapeuten voorbij is. En dat is dan nog op basis van de aanname dat er geen grote nieuwe golf aan nieuwe coronapatiënten bijkomt. Dan duurt het nog langer."