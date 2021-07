Vakantiezorgpost voor toerist in West-Zeeuws-Vlaanderen komt er deze zomer niet (foto: Pixabay)

Huisartsencoöperatie Nucleuszorg onderzocht de afgelopen maand, samen met de gemeente Sluis en de Hiswa-Recron of het mogelijk was in juli en augustus een zomerzorgpunt aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust te openen. Hier zouden toeristen met een medische, niet levensbedreigende hulpvraag op vaste tijden doordeweeks en in het weekend terecht kunnen. Het eerste idee was om een container te plaatsen op één van de gemeentelijke parkeerterreinen aan de kust waar mensen zonder afspraak konden binnenstappen.

Onvoldoende personeel

Een container bleek eerder al op bezwaren te stuiten - vanwege de vergunningsprocedure die hiervoor nodig was - maar een alternatieve locatie leek voorhanden in het Torentje in Groede. Tot spijt van de gemeente Sluis blijkt nu dat Nucleus niet voldoende personeel kan vinden om de zorgpost te bemensen. "We hebben de bezetting voor de reguliere huisartsenpost op orde, maar gezien de korte voorbereidingstijd kregen we de bezetting voor de zorgpost niet rond", aldus directeur Anouchka van Miltenburg van Nucleuszorg.

Daarom hebben de partijen afgesproken dat de medewerkers van de huisartsenpost de komende weken gaan bijhouden hoeveel toeristen er de HAP bezoeken en met welke hulpvraag ze komen. Op basis van deze inventarisatie wil Nucleus dit najaar dan opnieuw bekijken of een zorgpost zinvol is. "We kijken niet of het mogelijk is, maar of het nodig is", vertelt Van Miltenburg.

Hoeveel toeristen hebben huisarts nodig?

Wethouder Jack Werkman vindt niet dat hij is blij gemaakt met een dooie mus. "Het was een coproductie. Al het materiële was rond, we hadden een gebouw, alleen de personele inzet lukte niet. Dat is jammer maar we gaan deze zomer wel uitgebreid monitoren, om met die data in september verder te kunnen gaan."