Ex-coronapatiënt Saskia waarschuwt na maandenlang revalideren: 'Dit wil je écht niet'

Twee weekjes thuis op de bank en uitzieken, dat was alles. Maar toen de coronabesmetting voorbij was, begonnen de echte problemen pas voor Saskia. En zoals zij zijn er meer.

In Zeeland revalideren nu 1.600 ex-coronapatiënten bij een fysiotherapeut. Bij een deel van hen gaat het om mensen die revalideren na een opname op de intensive care. Die hebben vaak veel spiermassa verloren en moeten soms opnieuw leren lopen. Maar de meesten hebben, net als Saskia, nooit een ziekenhuis vanbinnen gezien tijdens hun coronabesmetting.

'Moeilijk vooruit te branden'

Nadat het coronavirus uit Saskia haar lichaam was verdwenen, duurde het herstel langer dan gedacht. "Ik merkte gewoon dat ik heel veel op de bank lag, dat ik heel moeilijk vooruit te branden was en dat heel veel dingen moeite kostten." Haar huisarts stelde de diagnose long covid en verwees haar door naar de fysiotherapeut. "Dat heeft mij echt enorm geholpen."

Long covid Wie aan de besmetting met het coronavirus langdurige klachten overhoudt, heeft long covid, waarbij long letterlijk staat voor lang, als in langdurig. Mensen met long covid hebben klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Volgens een eerste schatting heeft één op de vijf personen vier weken na een positieve test nog klachten. Ongeveer één op de tien houdt ook na drie maanden na de coronabesmetting nog klachten. Naar schatting duren bij één op de honderd coronapatiënten de covidklachten langer dan een jaar.

Haar coronabesmetting was in februari, maar ze heeft nog geen uitzicht op volledig herstel. "Niemand weet hoe lang dat gaat duren, en of dat ooit gebeurt. Ik niet, de fysiotherapeut niet, de huisarts niet."

'Je ziet het niet aan me'

Saskia en andere ex-coronapatiënten die kampen met langdurige klachten kunnen niet altijd op begrip rekenen. "Je ziet het niet aan me. Maar ik ben te moe om me druk te maken om wat mensen zeggen of denken. Want niemand ziet hoe ik soms thuis op de bank zit. Niemand ziet dat ik twee uur moet rusten zodat ik daarna mijn kinderen kan ophalen van het schoolplein. Niemand ziet dat ik de rest van de dag niets meer kan omdat ik hier bij de revalidatie ben gaan sporten."

Ex-coronapatiënt Saskia revalideert bij de fysiotherapeut samen met andere long covid-patiënten (foto: Omroep Zeeland)

Op (sociale) media woeden volop discussies over hoe erg corona is, maar Saskia heeft het idee dat de meeste mensen de impact van long covid nog altijd onderschatten. "Vriendinnen vertellen me dat ze mij gebruiken als waarschuwing. 'Want jij was helemaal niet zo heel erg ziek', zeggen ze dan. 'Maar wat jij hebt, dat wil je écht niet!' En dat is zo. Je wil echt niet op dertig procent zitten van wie je ooit was, zonder te weten of je die persoon ooit weer wordt."

Lange wachttijden

Ondertussen hebben de Zeeuwse fysiotherapeuten het er maar druk mee. Want de revaliderende ex-coronapatiënten komen bovenop de reguliere patiënten. Dat terwijl er al voor de coronapandemie een nijpend tekort was aan fysiotherapeuten. En dat lijdt tot lange wachttijden bij de fysiotherapiepraktijken die coronarevalidatie aanbieden.

