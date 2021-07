Zeeuwse Adrienne heeft haar eerste vaccinatie gehad

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

Toch weet Adrienne natuurlijk wel dat het bestaat en deze week was daar ook daadwerkelijk iets van te merken. "Ik heb mijn eerste vaccinatie gehad. Dat gaat wel heel anders als bij jullie hoor", zegt ze. "In de omgeving waar ik woon wordt niemand echt aangespoord om te gaan vaccineren. Ik doe het omdat ik het wil en hopelijk dan ook straks weer familie uit Nederland te zien."

Adrienne woont in West-Australië en merkt nu de grenzen dicht zijn toch weer dat er minder verkeer op de weg is. "Het was ook een beetje een beslissing die ik niet echt zag aankomen." De grens met Zuid-Australië is helemaal dicht. "Alleen in het noorden kunnen wij nog de staat uit, maar dat is zo ver weg daar kom ik toch niet vaak."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont en vertelt over de dingen die hij of zij daar beleeft. Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

Luister hier het gesprek met Adrienne terug