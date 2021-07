Wagenbouwers Kloosterzande kunnen opgelucht ademhalen

De nieuwe locatie voor de carnavalswagens in Walsoorden. (foto: Google Maps)

Hier staan al enkele jaren in de open lucht enkele wagens gestald. Het 'Carnavalswagen Kerkhof' heet het in de volksmond. Bedoeling is dat op het terrein een loods wordt gebouwd waar de bouwclubs in het bouwseizoen van september tot de start van de carnaval, bij wijze van spreken dag en nacht aan hun wagens kunnen werken en hun materialen veilig kunnen opslaan.

Voor de vijf bouwploegen uit Kloosterzande komt een lang gekoesterde wens uit. Zij zijn sinds 2018 met de gemeente Hulst in overleg over een geschikte bouwplek. Vanwege de huisvestingsproblemen is toen de stichting Bouwloods Carnavalscultuur Hontenisse (SBCH) opgericht. Deze stichting bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van carnavalsstichting De Kloorianen en bouwclubs als de Snotkokers, de Boelies, de Knosseljèrs en de Sukkeljèrs.

Brandweerkazerne en gemeentewerkplaats naar Hulsterweg

Burgemeester Jan Frans Mulder kondigde in de laatste raadsvergadering aan dat een oplossing nabij is. De locatie aan de zeedijk in Walsoorden is uit de bus gerold, deelde hij mee. De gemeenteraad van Hulst reserveerde eerder twee miljoen voor de gemeentelijke accommodaties in Kloosterzande. Dit bedrag was behalve voor de carnavalsloods, ook bedoeld voor de nieuwe brandweerkazerne en werkplaats in Kloosterzande die van het Hof te Zandeplein naar de Hulsterweg verhuizen. Deze projecten worden nu losgekoppeld.

Nieuwbouwplannen zijn er ook voor de brandweerkazerne en de gemeentelijke werkplaats in Kloosterzande. (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Hulst had al een carnavalsloods aan de Meridiaan in Hulst. Deze loods heeft niet genoeg plaats voor alle bouwclubs in de gemeente en bovendien is de afstand tussen Kloosterzande en Hulst een bezwaar voor de jeugdige, veelal fietsende bouwers.

Opluchting bij carnavalsstichting

Voorzitter Harold Ruben van de SBCH is opgelucht dat er nu zicht komt op goede huisvesting voor de verenigingen. De locatie ligt volgens hem prima, op fietsafstand van Kloosterzande. De stichting heeft de afgelopen jaren intensief meegedacht met de gemeente. Volgens Ruben ligt er een bouwplan voor zes garageboxen waar de individuele bouwploegen gebruik van kunnen maken.

Streven is dat de gemeenteraad in oktober zijn goedkeuring geeft aan de bouwplannen en de ruimtelijke procedure die hiervoor nodig is. "We hebben nog wat hordes te nemen maar we hopen toch september 2022 met potlood te mogen noteren", zegt Ruben. "Dit betekent wel dat de drie dakloze clubs voor komend bouwseizoen nog tijdelijke huisvesting moeten huren", verwacht hij.

Lees ook: