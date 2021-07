Fietsers geven aan wat zij onveilig vinden aan de Zeeuwse fietspaden

Het is voor het tweede opeenvolgende jaar dat dit onderzoek gedaan wordt. Piet Hamelink van de ANWB: "Vorig jaar hebben we bijna duizend reacties van fietsers ontvangen, maar wat er precies mee gedaan is weet ik eigenlijk niet." De fietsers wordt gevraagd op te schrijven waar ze vandaan komen en wat dus niet goed is aan een fietspad.

Zand op het pad

Een van de klachten van een echtpaar uit Ede met allebei een kindje op de fiets is zand op de fietspaden. "Kan ook niet anders want we zitten in Zeeland, maar met een kind in een zitje kan het wel eens gevaarlijk zijn."

Een andere fietser komt van Walcheren en vindt het fietspad tussen Veere en Vrouwenpolder te smal. "Er zijn veel fietsers door elkaar, racefietsers, kinderen, maar ook brommers, dat is wel een aandachtspuntje."

Er staan nog drie van deze dagen op het programma. Dinsdag 27 juli in Breskens, dinsdag 3 augustus bij Westkapelle en tot slot dinsdag 25 augustus in Burgh-Haamstede. In september worden de resultaten bekend gemaakt.