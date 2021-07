Meeuwen massaal aangereden vanwege honger naar vliegende mieren: 'Het is een delicatesse'

"Gisteren was het een warme dag en dat is ideaal voor een bruidsvlucht. Omdat de vliegende mieren zich in het jaar zeer weinig laten zien, is het een soort delicatesse voor de meeuwen. Ze raken er wild van. We zijn tot 3.00 uur vannacht bezig geweest om de meeuwen van de weg te halen", legt De Ridder uit.

De meeste meeuwen hebben verwondingen of breuken aan hun vleugels, buik of poten. De gewonde meeuwen worden opgevangen in De Mikke in Middelburg: "Daar worden ze goed verzorgd en krijgen ze veel liefde. Desondanks zullen ze het helaas niet allemaal redden."

Dode meeuwen naar milieustraat

De meeuwen die het na de aanrijding al niet hebben gered en nog op de weg liggen, moeten opgeruimd worden door de gemeente. Vooral in de gemeente Vlissingen worden veel gewonde of dode meeuwen aangetroffen. De gemeente laat weten dat als er meeuwen worden gevonden, die zo snel mogelijk opgeruimd worden. De kadavers worden naar de milieustraat gebracht.