Verpauperde Sasse molen moet worden gered volgens PVV Terneuzen

Van den Ouden: "De stenen vallen eruit, de kinderen trappen de ramen eruit en klimmen naar binnen en dat is levensgevaarlijk. En niemand doet er wat aan." De Walmolen is een achthoekige stenen molen en daarmee uniek in Nederland volgens buurvrouw Van den Ouden. "Het is zonde om hem zo te laten verpauperen."

PVV-raadslid India Zandman bekommert zich ook om de molen en weet dat het lastig kan worden: "De inmiddels overleden eigenaar zei dat hij zijn voorouders had beloofd dat er nooit iets zou veranderen aan de molen en dat hij niet zou worden overgedaan aan de gemeente." Hij heeft dat volgens Zandman ook aan de huidige erfgenamen meegegeven.

Christina van den Ouden en India Zandman willen dat de molen wordt gered (foto: Omroep Zeeland)

Beide PVV'ers vinden dat er toch wat gedaan moet worden. Van den Ouden: "Ik vind dat hij opgeknapt moet worden. Het is een mooi stuk van Sas van Gent." Ze denkt ook dat een opgeknapte molen toeristen naar Sas van Gent zou trekken. "Wat is er mooier dan de enige achtkantige stenen molen in Nederland, dat is toch fantastisch."

Mogelijk juridische stappen

Morgen bezoekt burgemeester Van Merrienboer Sas van Gent. De PVV hoopt dat hij dan met eigen ogen kan zien in welke staat de molen verkeert. De PVV wacht ondertussen op een reactie van het college van Burgemeester en Wethouders over de molen en komt daarna mogelijk met een motie in de gemeenteraad om aandacht te vragen voor het monument.

Ook is er daarnaast volgens Zandman juridisch wat mogelijk: "Ik weet dat het niet toegestaan is dat een rijksmonument geen onderhoud krijgt en aan zijn lot voor overgelaten. Wie weet zit daar ook nog een mogelijkheid in."

Luister hieronder het hele gesprek met India Zandman en Christian van den Ouden terug.

PVV'ers India Zandman en Christina van den Ouden willen dat de molen wordt opgeknapt