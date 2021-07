Windpark tussen Zeeland en Brabant gaat er ondanks protesten komen

Groen licht voor het windpark, raad in Reimerswaal is akkoord (foto: Pixabay)

Ondanks de protesten van bewonersgroepen, zoals Windstil Ossendrecht en de omwonenden van Sophiaweg-Völkerweg, gaat het overgrote deel van de raad akkoord met een 'verklaring van geen bedenkingen'. Daarmee maakt Reimerswaal de ontwikkeling van het park mogelijk, hoewel alle inspraakprocedures nog moeten volgen. Omwonenden en milieuverenigingen hebben nu de gelegenheid een zienswijze in te dienen en komend najaar, in oktober, volgt een definitief besluit.

"Het is voor niemand fijn om windmolens in de omgeving te krijgen", merkt Ida Sinke (VVD) op. "Maar er stáán daar al molens en er komen er minder voor terug." De nieuwe molens vervangen namelijk een bestaand park van negentien turbines. Het VVD-raadslid pleit wél voor een goede compensatieregeling voor de direct omwonenden. Kort vóór de raadsbehandeling sprak André Zwijnenburg de raadsleden toe. Hij wil weten wat nu de vergoeding is die de bewoners krijgen: de 700.000 euro die de projectleider van de gemeente hen voorhoudt, of het fors lagere bedrag dat de initiatiefnemers van Ze-Bra heeft genoemd.

De gemeenteraad van Reimerswaal gaat akkoord met het windpark van Ze-Bra. (foto: Pixabay)

Marien Weststrate (Leefbaar Reimerswaal) stemt eveneens in met het project. "We hebben vertrouwen dat we in oktober een definitief besluit kunnen nemen". Want, zo zegt ook PvdA-raadslid Marjolein Sinke: nu kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Bovendien is duurzame energie hard nodig, ook in Reimerswaal. "Het klimaat roert zich, het klimaat is onze grootste uitdaging." Het gaat ook haar om vertrouwen. "Dat gaat met kleine stapjes."

Iets doen wat niet kan

"We zijn de enigen die moeite hebben met het voorstel", verzucht CU-raadslid Huib Bouwman. "Hoe kan je iets controleren als pas in september de MER bekend is. Is dat wijs? We klimmen op een trap maar zien niet waar we uitkomen", zegt hij. "Ik hoop niet dat we aan het eind van de ladder in een diep gat vallen." Volgens Bouwman neemt de raad een onmogelijk besluit, "we doen iets wat we eigenlijk niet kunnen."

Maar uiteindelijk is óók Bouwman niet tegen de komst van de windmolens in Reimerswaal. "Maar ik vrees dat er vertraging komt als we nu niet de juiste procedures volgen", stelt hij.