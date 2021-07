Mammoetbotten vanaf nu te zien bij Portaal van Vlaanderen

Gijs van den Berg en Harm Verbeek zijn trots op de nieuwe stukken van het Portaal van Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens omgevingsmanager Harm Verbeek laten de botten zien in welke tijdsdimensie we nu zitten. "In Terneuzen denken we altijd aan vandaag en morgen en misschien gisteren, maar we vinden hier botten van 45.000 jaar oud en die liggen dan naast wervels van vinvissen van tussen drie en de vijftien miljoen jaar oud. En dat ligt allemaal gewoon in die bouwput van de Nieuwe Sluis."

Gijs van den Berg is voorzitter van het Portaal van Vlaanderen en hij is erg blij met de nieuwe toevoeging. "We vertellen het verhaal van de Nieuwe Sluis al en hoe mooi is het dan om ook het verleden van de Nieuwe Sluis te kunnen vertellen."

Bijzonder bot

Van den Berg vindt het heupbot met het gat erin het mooiste stuk van de nieuwe collectie. In dat bot heeft een ontsteking gezeten. "Dat vind ik het meesterstuk. je moet je voorstellen dat hier zo'n mammoet in elkaar gezakt is van de pijn en is gestorven en dat nu zoveel jaren later die mammoet weer boven komt en hier tentoongesteld is."

Dit bot was van een zieke mammoet (foto: Omroep Zeeland)

Of de botten hun definitieve plek hebben gevonden, is nog niet duidelijk. Verbeek: "We weten dat nog niet precies. Deze blijven voorlopig hier en we willen straks in het nieuwe bediengebouw van de Nieuwe Sluis ook een aantal botresten neerleggen." Zo kunnen de mensen die daar straks gaan werken volgens Verbeek zien in welke geschiedenis ze stappen.

Van den Berg moet er niet aan denken dat hij de botten ooit misschien weer in moet leveren. "Daar moeten we het met Harm nog even over hebben. Ik vind eigenlijk dat ze hier moeten blijven, maar dat is aan de Nieuwe Sluis."