Kamervragen over nachtelijke HAP-sluiting in Oostburg

CDA-Kamerlid Joba van den Berg (rechts) brengt samen met CDA-raadslid Patricia van de Vijver een bezoek aan het Antoniusziekenhuis in Oostburg. (foto: Omroep Zeeland)

Per 1 oktober gaat de huisartsenpost in Oostburg drie maanden lang 's nachts tussen 0.00 en 8.00 uur dicht. Daarmee hoopt huisartsenorganisatie Nucleuszorg de werkdruk bij de huisartsen te verlichten. Dat zijn er in West-Zeeuws-Vlaanderen nog maar twaalf, die naast hun diensten op de HAP ook hun eigen praktijk draaiend moeten houden. En dat terwijl er gemiddeld maar zeven patiënten 's nachts naar de huisartsenposten in Terneuzen en Oostburg komen.

De West-Zeeuws-Vlaamse huisartsen gaan gedurende de proef meedraaien op de HAP in Terneuzen. Hierover maken zij momenteel onderling goede afspraken, want het betekent ook dat een huisarts uit Hulst mogelijk 's nachts voor een visite naar Cadzand moet rijden. In West-Zeeuws-Vlaanderen bestaat de vrees dat een ernstig zieke patiënt dan maar naar het ziekenhuis in Knokke gaat, of erger, vanwege de afstand helemaal niet naar de HAP gaat.

Beeldbellen

Dan kan beeldbellen met een patiënt een uitkomst zijn, erkende directeur Anouchka van Miltenburg van Nucleus, de huisartsenorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen. Een arts kan met een videoverbinding beter inschatten dan per telefoon of een bezoek aan de HAP echt nodig is. "Maar dit kunnen we op zijn vroegst pas eind volgend jaar invoeren. Dat is veel later dan je zou willen, maar de systemen moeten hiervoor worden aangepast."

De ingang van de Huisartsenpost in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

CDA-Kamerlid Joba van den Berg was gisteren op werkbezoek in de gemeente Sluis, onder meer in het Antoniusziekenhuis in Oostburg. Zij zag ook in dat het met de weinige huisartsen, voor zo weinig nachtelijke patiënten, lastig is om de huisartsenpost volledig overeind te houden. Toch wil ze van de minister weten of met deze pilot de bereikbaarheid van de zorg in de streek wel 'voldoende geborgd is'.

Medicijnrobot is een mooi voorbeeld

"Het belang van een bereikbare, betaalbare en beschikbare zorg voor iedereen, wil niet zeggen dat er niks mag veranderen", benadrukte ze. De techniek kan in de toekomst misschien helpen. Een goed voorbeeld vond ze de medicijnrobot in Oostburg die patiënten 's nachts, vanuit de dienstapotheek in Vlissingen, van geneesmiddelen voorziet.

Ook de gemeente Sluis wil weten hoe de sluiting van de HAP in de nachtelijke uren uitpakt. Daarom wil wethouder Jack Werkman dat de huisartsen gaan monitoren waar de patiënten 's nachts naar toe gaan: gaan ze inderdaad naar Knokke en lekt dan ook de tweedelijnszorg weg naar België?

Flexibel zijn voor huisarts in de dop

Joba van den Berg kondigde ook aan om in Den Haag vragen te stellen over de opleidingsplaatsen voor jonge huisartsen. De regels voor huisartsen in spe zijn wat haar betreft nog niet flexibel genoeg. Zo kan een student die in Zeeland aan de slag wil, pas na één jaar ruilen van plek en mag hij of zij pas na drie jaar opnieuw solliciteren op een plaats in Zeeland. "Waarom kan dit niet vanaf het begin?"

Lees ook: