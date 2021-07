Goedemorgen! Verpauperde molen, tattoo's met verhalen en mammoetbotten

De Walmolen in Sas van Gent verkeert in slechte staat (foto: Omroep Zeeland)

De monumentale Walmolen aan de Westdam in Sas van Gent is al jaren een groot gevaar en daar moet iets aan worden gedaan, voordat er ongelukken gebeuren. Dat stelt de PVV in de Terneuzense gemeenteraad. Vandaag brengt burgemeester Van Merrienboer een bezoek aan Sas van Gent waarbij hij ook een kijkje neemt bij de molen.

Windpark

De gemeenteraad van Reimerswaal stemt in met de bouw van windpark Ze-Bra bij Rilland. Eerder oordeelde de Raad van State nog dat veel Nederlandse plannen voor windparken niet voldoen aan Europese regels, maar wethouder Maarten Both van Reimerswaal gaf toen al aan dat dat hier niet speelt en dat de procedure verder kan gaan. Volgens het plan komen er zestien windmolens van elk tweehonderd meter hoog, veertien ervan in Zeeland en twee bij Ossendrecht.

Dit bot was van een zieke mammoet (foto: Omroep Zeeland)

Botresten van een wolharige mammoet, een wolharige neushoorn, een paard en verschillende zoogdieren zijn te zien in Terneuzen. Ze zijn onderdeel van een expositie in het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen. De resten zijn gevonden bij de aanleg van de Nieuwe Sluis. Het gaat onder meer om slagtanden, een wervel en een kies. Bezoekers krijgen via een scherm meer informatie.

Nieuw tv-programma

Tattoos. Zeker met dit warme weer kan je er tegenwoordig niet meer omheen. Vanavond op Omroep Zeeland is de eerste aflevering van Zeeuwse Inkt te zien. Daarin laten Zeeuwen de verhalen achter hun tattoos horen. Het programma is vanaf 17.10 uur vanavond tot morgenochtend ieder uur te zien.

Bloemen plukken in een zonnige pluktuin (foto: Anne-Marie van Iersel)

Weer

De dag start lokaal mistig, maar al snel brandt de zon de mistbanken weg. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Het blijft droog en het is zonnig. De wind is noordelijk en zwak tot matig.