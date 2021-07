Geen concerten op het Abdijplein, maar een varend podium tijdens Zeeland Nazomerfestival

de Vrijbuiter (foto: Omroep Zeeland)

Het Zeeland Nazomerfestival heeft er net als vorig jaar voor gekozen om geen grote concerten op het Abdijplein in Middelburg te geven, omdat de coronaregels op het plein lastig te handhaven zijn.

Grenspaal 369, Valavond en Zee Muur

De openingsvoorstelling van het festival van theaterproductiehuis Zeelandia is Grenspaal 369, die vorig jaar niet doorging. Op locatie in Sluis spelen Maike Boerdam, Nienke Nasserian-Nelissen en Koen van Impe, een muziektheatervoorstelling over overleven, blijven of vertrekken, waarin ze de Westerse samenleving een spiegel voorhouden.

Bij de Schelphoek Schouwen-Duiveland spelen Frieda Pittoors en Indra Cauwels de voorstelling Valavond, waarin een moeder en dochter al dertig jaar wachten op de thuiskomst van hun man en vader, die nooit is teruggekeerd van zee.

In de studio van Theaterproductiehuis Zeelandia in Middelburg is de reprise van de voorstelling Zee Muur met acteur Sander Plukaard te zien die vorig jaar in de Doopsgezinde kerk speelde. Een verhaal over verlies, verdriet en troost.

Zee Muur (foto: Lex de Meester)

Behalve de theaterproducties uit eigen huis zijn er nog vijf andere voorstellingen te zien, waaronder een première in de polder bij Kats.

Spuug van God

Rapper en acteur Willem de Bruin (bekend van The Opposites) speelt tijdens zonsopgang en zonsondergang Spuug van God, een voorstelling over identiteit, familie en anders zijn.

acteur en rapper Willem de Bruin (foto: Omroep Zeeland)

Het Rotterdamse theatercollectief Wunderbaum speelt The Clowns Convention, een zoektocht om uit te vinden of clowns de mensheid kunnen redden van de ondergang. Te zien in theater De Mythe in Goes.

Zangeres en performer Anne-Fay Kops speelt samen met broer en videomaker Felix Kops in poppodium De Spot in Middelburg en 't Beest in Goes de performance Reaspora, een muziektheaterconcert over racisme, white privilege en de koloniale erfenis.

Kookworkshop in Watersnoodmuseum

In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk worden theatrale kookworkshops gehouden door theatermaker Sien Vanmaele onder het motto: 'Wat eten we als het einde van de wereld nadert?' Het theatercollectief DIEHELEDING rijdt gedurende het festival door Zeeland in een taxibus met Dashboard, een muzikale trip door de krochten van de eenzame mens.

Het festival duurt van 24 augustus tot 4 september. De kaartverkoop start morgenochtend.