'Nieuwe besmettingsgolven gaan er zeker komen' en daarom staat de speciale corona-afdeling nog steeds paraat

De schotten op de verpleegafdelingen van het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis staan er nog. Als de deuren in de schotten worden gesloten, is een gang afgesloten en kan de afdeling in no-time weer in gebruik worden genomen als Covid-afdeling. "Binnen een kwartier hebben we dat gerealiseerd", zegt verpleegkundige Jorien Buijsse, "Bedden erin, spullen klaar, dat gaat heel snel."

Er zullen zeker nog mensen ernstig ziek worden." Medisch microbioloog Robbert Bentvelsen

Arts-microbioloog Robbert Bentvelsen volgt nauwlettend de besmettingscijfers in Nederland, in Zeeland, bij medewerkers en bij patiënten. Meerdere keren per week adviseert hij zijn collega's en de staf hoe te handelen. Voorlopig in elk geval nog niet verder versoepelen, vindt hij.

Een vierde golf, een vijfde en nog meer besmettingsgolven gaan er zeker nog komen, voorspelt hij. Er zullen zeker nog mensen ernstig ziek worden. "Bij kwetsbare oudere personen kan het immuunsysteem niet meer goed werken. Dan kan er zelfs na vaccinatie ziekte optreden."

Een medewerker op de corona-verpleegafdeling vanziekenhuis ZorgSaam tijdens de eerste golf (foto: Omroep Zeeland)

Bentvelsen maakt zich nog geen grote zorgen. "We zien dat de ziekenhuisopnames voorlopig nog niet oplopen. Maar er kan een vertraging inzitten, dat hebben we vaker gezien", zegt hij. "We blijven alert, het houdt ons wel bezig."

Bovenstaande grafiek laat de ontwikkeling van de besmettingen per week in Zeeland zien, sinds het begin van de coronapandemie. In de grafiek zijn ook de golven aangeduid, volgens de telling die landelijk wordt gehanteerd.

In de Zeeuwse cijfers lijkt de tweede golf uit twee aparte bewegingen omhoog te bestaan, maar landelijk wordt de periode tussen september 2020 en maart 2021 als één beschouwd. Pas in maart van dit jaar kwam de derde golf. Vandaar dat we inmiddels aan de vierde golf toe zijn.

'Vaccins werken goed'

Een grote hausse aan coronapatiënten verwacht Bentvelsen nu niet. "Alle vaccins werken heel goed, ook tegen alle varianten die we nu kennen." Vaccinatie is volgens hem essentieel. "Groepsimmuniteit gaat de kwetsbare mensen beschermen."

Verpleegkundige Jorien Buijsse hoopt niet dat er weer veel patiënten komen. "Het was heel pittig en we hebben heel veel uren gedraaid." Een ding moet haar nog van het hart. "Ik hoop dat mensen zich laten vaccineren. Dat hoop ik echt. Dat zoveel mogelijk mensen dat gaan doen."

