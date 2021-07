Basisschool sluit vanwege corona: 'Het schooljaar was net een week te lang'

Een leeg klaslokaal (archieffoto) (foto: ANP)

Hoe hoog het aantal besmettingen op de school is, wil de directeur niet zeggen. "Het gaat om een preventieve maatregel die we uit voorzorg hebben genomen, niet vanwege heel veel besmettingen. We willen geen onnodige risico's nemen. Je moet het verantwoord kunnen organiseren, daar was geen sprake meer van."

En dus krijgen de kinderen de laatste paar dagen voor hun vakantie toch weer thuisonderwijs. Normaal zouden ze donderdag hun laatste schooldag gehad hebben. "We hadden het graag anders gezien", zegt Capello. "Het is heel lang goed gegaan hier, helaas is het schooljaar net een week te lang." De school is nog wel geopend voor noodopvang.

