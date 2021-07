Schuldgevoel drijft Cees Liefting al jaren in strijd tegen de tol: 'Het is gezever en gezeik dat er geen geld is'

Na de gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen in 2003 wordt Liefting (PvdA) wethouder van de nieuwe gemeente Terneuzen. In datzelfde jaar wordt ook de Westerscheldetunnel geopend. Toenmalig Koningin Beatrix komt naar Zeeland om de openingshandeling te verrichten en als wethouder zit Liefting op de voorste rij.

Hoewel de bestuurlijke beslissingen toen allang genomen waren, gaf het hem in de loop der jaren een steeds wrangere nasmaak. "Ik had geen politieke ervaring. Na die herindeling was ik als het ware van de straat geplukt en zomaar wethouder gemaakt. Dat ik bij die opening was vind ik een fout van mijzelf." Sindsdien doet Liefting er alles aan om het probleem van de tolheffing voor Zeeuws-Vlaanderen aan te kaarten.

Het is gezever en gezeik dat er geen geld is! Natuurlijk is er geld, er is altijd geld. Het zit nu alleen op de verkeerde plek." Oud-wethouder Cees Liefting strijdt voor een tolvrije Westerscheldetunnel

Eerst als wethouder. Hij krijgt het college van burgemeester en wethouders naar eigen zeggen zover dat ze in 2016 meedoen aan de eerste handtekeningenactie voor een tolvrije tunnel. "In ons collegeakkoord stond toen: geen cent voor isolement. Ik heb toen tegen de andere collegeleden gezegd: dit hebben we afgesproken, dan moeten we er nu ook actie op ondernemen. Dat is toen gebeurd."

Maar de actie brengt niet het gewenste resultaat. Na zijn wethouderschap blijft hij ook als inwoner van Terneuzen doorgaan. In 2020 richt hij, nadat bekend werd dat de marinierskazerne niet naar Zeeland zou komen, met anderen de Stichting Zeeland Tolvrij op. Ze demonstreren als premier Rutte naar Vlissingen komt. En wederom wordt er een handtekeningenactie op touw gezet. Ditmaal voor een referendum, maar opnieuw levert het niets op. En dat maakt Liefting boos want volgens hem kan Den Haag het makkelijk regelen. "Het is gezever en gezeik dat er geen geld is! Natuurlijk is er geld, er is altijd geld. Het zit nu alleen op de verkeerde plek."

'Als het kabinet niet zwicht, gooien we die tunnel dicht'

Afgelopen juni wordt er in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden. Ook Liefting is erbij aanwezig om opnieuw te benadrukken waarom de tol moet worden afgeschaft. Begin deze maand wordt bekend dat demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat samen met de provincie voor het nieuwe kabinet een draaiboek gaat opstellen, om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken.

En ook nu blijft 'strijder' Cees Liefting strijden al ziet hij dat zelf net iets anders. "Ik ben helemaal geen strijder, maar ik ben wel een vasthouder. Als ik eenmaal beet heb dan heb je aan mij een verkeerde want ik laat niet meer los." Maar uit alles blijkt dat het wel degelijk een strijd is en blijft. Helemaal als het nieuwe kabinet niet met geld over de brug komt. "Ik blijf geloven in deze zaak want het deugt gewoon niet en ik schroom niet om uiteindelijk te zeggen: als het kabinet niet zwicht, gooien we die tunnel dicht."