'Even' de Vierdaagse wandelen: 'Ik heb vanavond nog een diploma-uitreiking'

Ralph van Hertum vertrok vanochtend al in alle vroegte aan z'n vijftig kilometer van vandaag. (foto: Omroep Zeeland)

Bijvoorbeeld door Ralph van Hertum uit Goes, die vanochtend al vroeg vertrokken is voor z'n vijftig kilometer door Walcheren. "Vanavond heb ik nog een diploma-uitreiking", legt de docent van het Nehalennia in Middelburg uit. Zijn baan als leraar is de reden waarom hij nog nooit aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft meegedaan. "Vaak zijn de schoolvakanties dan nog niet begonnen."

De alternatieve wandelvierdaagse, waarbij mensen zelf hun route bepalen, komt hem dus helemaal niet zo slecht uit. Zijn wandelingen doet hij in Zeeland. "Gisteren heb ik over Tholen gewandeld, vandaag op Walcheren en morgen op de Bevelanden." Dat wordt de zwaarste dag, weet hij uit ervaring van vorig jaar. "Dan is het wel een eind op. Donderdag zal beter gaan, dan wandel ik naar huis."

Ruim 20.000 wandelaars in heel Nederland doen deze week mee aan de Alternatieve Vierdaagse. Deze lopers hebben een app op hun mobiele telefoon gekregen die hun aantal kilometers bijhoudt. Deelnemers kunnen zelf hun routes (5, 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer) kiezen en lopen op de de dagen dat normaal de Nijmeegse Vierdaagse gehouden zou worden. Wie een korte afstand wandelt krijgt een zilveren medaille, de gouden medaille is voor de afstanden van de officiële Vierdaagse: 30, 40 en 50 kilometer.

Van Hertum loopt per dag vijftig kilometer, maar dat hoeft niet. Deelnemers kunnen ook kortere afstanden lopen. Wie voor de vijf of tien kilometer is gegaan, kan zich melden bij de wandelclub van wijkvereniging 't Zand in Middelburg. "We hadden zoiets van: we lopen toch al twee keer in de maand op dinsdagochtend, laten we routes uitzetten en zorgen voor koffie", zegt Hans Jeroense.

De wandelclub die uit zo'n vijftig mensen bestaat, heeft er expres voor gekozen om alleen voor de korte afstanden routes uit te zetten. "Met lange afstanden hebben we geen ervaring."