'Ben jij gevaccineerd?' Vragen mag, maar een antwoord hoef je niet te verwachten

Babette Rump (foto: Omroep Zeeland)

Over de vraag zelf moeten we niet moeilijk doen, zegt Rump. Die kan je gewoon stellen. Maar, dat 'niet moeilijk doen' geldt ook voor het accepteren van het antwoord. Waarom iemand wel of niet een prik heeft laten zetten, zou er niet toe moeten doen. Belangrijker zijn de gevolgen die het heeft in de omgang met elkaar, vindt Rump.

Wie de vraag stelt, en waarom is belangrijk

Wie de vraag stelt en waarom, is wél belangrijk, zegt de ethicus. Is het uit nieuwsgierigheid of omdat er iets op het spel staat? Rump: "Als ik mijn moeder op visite heb, die op leeftijd en kwetsbaar is, is wel of niet gevaccineerd zijn relevanter dan als ik met mijn kinderen in de speeltuin ben."

Ethicus en arts Babette Rump praatte vandaag over de ethische dilemma's rond vragen naar vaccineren in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer:

Ethicus Babette Rump in de Zeeuwse Kamer

Of je werkgever diezelfde vraag mag stellen? "Nee", zegt de Rijksoverheid. "Informatie over vaccinatie is een gegeven over de gezondheid van die persoon." Dat valt onder 'bijzondere persoonsgegevens' en die mag je als werkgever niet verwerken.

Rump sluit zich daarbij aan. "Het blijft je eigen vrijheid om het antwoord voor jezelf te houden", zegt ze. Wel vindt ze dat bijvoorbeeld hulpverleners die zich niet willen laten vaccineren, op een andere manier moeten zorgen dat ze niemand kunnen besmetten, bijvoorbeeld met beschermende middelen. "Daarvoor staat er namelijk te veel op het spel. Daarvoor zijn we te afhankelijk van elkaar."

'Een vaccin weigeren is je grondrecht'

Alhoewel de ethicus zelf een voorstander is van vaccineren, vindt ze het een grondrecht om het vaccin te mogen weigeren. In Nederland ziet ze verplichte vaccinatie dan ook niet snel gebeuren. "De integriteit van je lichaam is echt heel belangrijk", zegt ze. "Onze geschiedenis heeft ons geleerd dat je sommige grondrechten niet zomaar moet wegschuiven omwille van een tijdelijke pandemie."