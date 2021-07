Nu een vierde golf, in het najaar de vijfde? Vijf vragen en antwoorden

Wat staat ons te wachten? Hoe gaat de vierde golf eruit zien? En: krijgen we in het najaar ook nog een vijfde golf? Vijf vragen aan Robbert Bentvelsen, arts-microbioloog van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen.

Robbert Bentvelsen, arts-mircobioloog van ZorgSaam (foto: Omroep Zeeland)

1. We zitten aan het begin van een vierde golf, wie worden erdoor geveld?

"Er zijn nu weinig heel ernstig zieken, maar er is wel een risico op long covid, een langdurige vorm van covid. Klachten kunnen weken of maandenlang aanhouden. Met name bij jongeren komt long covid veel voor. Voorlopig lijken de vaccinaties in elk geval wel te werken. Er zijn wel veel besmettingen maar geen ziekenhuisopnames. Misschien dat dat nog komt. We blijven alert."

Er zijn dus toch mensen die ziek kunnen worden ondanks vaccinatie." arts-microbioloog Robbert Bentvelsen

2. Kun je ernstig ziek worden terwijl je helemaal gevaccineerd bent?

"Een vaccin werkt nooit helemaal volledig. Dat zie je ook bij andere vaccins, zoals tegen de griep. Er is dus toch een beperkte groep mensen die ziek wordt ondanks vaccinatie, met name bij de oudere kwetsbare personen. Het vaccin traint namelijk je eigen immuunsysteem om als het ware paraat te staan tegen het virus. Die training - dus het vaccin - kan wel goed zijn, maar als er al geen goed functionerend immuunsysteem was, kan het niet voldoende effectief zijn. Zo kan er ondanks vaccinatie toch ziekte optreden. Daarom is groepsimmuniteit zo belangrijk. De kwetsbare personen zijn beter beschermd als de rest van de bevolking ook gevaccineerd is."

Covid-patiënt in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

3. Kun je anderen besmetten terwijl je toch gevaccineerd bent?

"Ja. Wat we nu zien is dat vaccinatie niet beschermt tegen besmettingen. Je kunt besmet raken en je kunt anderen besmetten ondanks dat je gevaccineerd bent. Al is de kans daarop veel kleiner. Omdat je minder ziek bent en minder hoest en proest, draag je het virus minder snel over. Het goede nieuws is dus: je bent korter besmettelijk, je bent minder besmettelijk en je wordt minder ziek. Vaccinatie is echt hét middel om uit de pandemie te raken."

4. Hoe zit het dan met nieuwe varianten?

"Alle vaccins werken heel goed tegen alle huidige varianten en ook tegen mogelijk nieuwe, vreemde varianten die nog op ons af gaan komen. Tegen die laatsten misschien alleen iets minder effectief, dat weten we nog niet. Maar met de nieuwe mRNA-techniek kun je snel nieuwe effectieve vaccinversies maken voor de nieuwe virusvarianten."

We zijn echt nog lang niet van corona af, er zullen varianten blijven komen." medisch microbioloog Robbert Bentsvelder

5. Krijgen we een vijfde golf in het najaar?

"Ja, we krijgen een vijfde golf. Wanneer we een vijfde piek in het najaar krijgen, dat hangt af van ons gedrag. We kunnen met reizen andere varianten mee terug nemen. Meestal zien we die luchtwegvirussen aan het einde van het jaar opkomen. Dus dat zou nu ook kunnen gebeuren. Hoe hoog de golf zal zijn en hoeveel impact die heeft, hoeveel ziekenhuisopnames er zullen zijn, dat is moeilijk te voorspellen."

"Het virus is al zo over de wereld verspreid. Er zullen varianten blijven komen. Helemaal omdat grote delen van de wereld nog niet zo uitgebreid zijn gevaccineerd. We krijgen zeker nog een aantal golven. De komende paar jaar zullen we hier ook nog de gevolgen in ons dagelijks leven van merken. Hoe groot de gevolgen zijn, ligt aan het vaccineren en ligt aan ons gedrag. Je goed aan de maatregelen houden is echt nog een hele tijd belangrijk. We zijn er nog lang niet vanaf."

