Stukje gemeentegroen aan de tuin toegevoegd? Vlissingen wil het terug

Vlissingers die stiekem een stukje gemeentegroen aan de tuin hebben toegevoegd, moeten oppassen (foto: Pixabay)

Wethouder Els Verhage laat weten dat de gemeente op dit moment aan het inventariseren is om welke groenstroken het gaat. Maar ze kan nu al zeggen dat het er 'behoorlijk veel zijn'.

De gemeente gaat handhaven

Binnenkort wordt hierop gehandhaafd. "In bepaalde wijken is het een automatisme geworden om stukjes gemeentegroen bij de tuin te betrekken, waar soms ook bouwsels of schuttingen op staan", aldus Verhage. Het is volgens haar niet erg als mensen er een bloemperkje hebben gemaakt: "Maar als mensen er iets opzetten, dan is het geen openbaar groen meer."

De gemeente gaat er nu werk van maken, omdat het anders vanwege verjaring juridisch gezien steeds lastiger wordt om grond terug te vorderen. Bovendien wil ze geen onderscheid meer maken tussen bewoners. "Iedereen moet aan de wet voldoen", zegt de wethouder. "We gaan niet als een boeman rondlopen en iedereen in de kraag grijpen van wie er een bloemperkje van heeft gemaakt hoor", zegt ze.

Afbreken van schuren en schuttingen

Maar wanneer mensen een schuur of schutting op gemeentegroen hebben staan, moet het afgebroken worden. "Want dat past niet in het groenbeleidsplan. Hoe vervelend dat ook is." De gemeente wil per geval kijken of inwoners het stuk grond kunnen kopen. Dat kan volgens de wethouder alleen als het andere gemeentelijke projecten niet in de weg zit. In september of oktober worden inwoners verder geïnformeerd.