Memorabele mozaïeken weggehaald van gevel voormalig hotel Britannia

"We zijn in overleg met de gemeente Vlissingen en het Zeeuws Historisch Genootschap waar we ze kunnen herplaatsen", vertelt directeur Karel Loeff. De erfgoedvereniging ziet de mozaïeken graag terugkeren naar de stad. "Het zou het mooiste zijn als ze een nieuwe bestemming krijgen in Vlissingen. Je zou ze op de boulevard kunnen wegzetten of bijvoorbeeld op een gebouw. Als ondernemers suggesties hebben, dan zijn die altijd welkom!"

De mozaïeken in ieder geval niet terug op het nieuwe hotel dat gebouwd wordt (foto: Omroep Zeeland)

De ontwikkelaar van het nieuw te bouwen hotel wil de mozaïeken niet terugplaatsen. De mozaïeken zijn in 1960 gemaakt door Louis van Roode voor het toenmalige Grand Hotel Britannia. Bij het afgeven van de sloopvergunning in 2004 werd als voorwaarde opgenomen, dat de mozaïeken op de gevel van het paviljoen behouden moesten blijven. Dat ging in 2010, toen echt met de sloop gestart werd bijna mis. Het restant van de mozaïeken kon veilig worden gesteld en werd gerestaureerd door een Spaanse mozaïek expert.

Zo komt het nieuwe Hotel Britannia eruit te zien (foto: Architectenbureau Van den Hoeven)

De gemeente Vlissingen gaf in maart groen licht voor de bouw van het nieuwe hotel Britannia, ondanks bezwaren van omwonenden. Op de plek van het oude hotel moet het nieuwe gebouw komen met 205 kamers en bijbehorende voorzieningen. Het hotel mag 64 meter hoog worden, terwijl in de oude omgevingsvergunning nog werd uitgegaan van een maximale hoogte van 52 meter.

Het weghalen trok veel bekijks zag verslaggever Eva de Schipper

