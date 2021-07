Ruim een kwart van de kinderen in Zeeuwse ziekenhuizen heeft RS-virus

In het ziekenhuis is het na het toedienen van zuurstof vooral een kwestie van uitzieken (foto: Omroep Zeeland)

De kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen kunnen ondersteuning krijgen met extra zuurstof en voeding. "Antibiotica werkt niet bij een virus, dus verder is het een kwestie van uitzieken", zegt kinderarts Kim Schilleman van het Adrz.

Opleving normaal gesproken in de winter

Normaal gesproken zien de ziekenhuizen een piek in de winter. "Het is iets wat jaarlijks terugkeert, nu alleen dus op een ander moment. Deze winter zaten we in lockdown en zagen we elkaar niet zo veel. Het RS-virus kreeg daardoor weinig kans. Toen we weer meer mochten begon de besmettingen op te lopen." Beide ziekenhuizen geven aan de drukte met RS-patiënten goed aan te kunnen, omdat er in de regio goed samengewerkt wordt.

Als volwassen het RS-virus hebben zijn ze meestal flink verkouden. "Het lijkt er nu ook op dat volwassenen een grotere rol spelen in de verspreiding dan we dachten. Een voorjaarspiek hadden we op zich wel verwacht, want dat zag je Australië ook gebeuren."

Volgens de kinderarts kun je een besmetting niet helemaal voorkomen. "Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij corona. Houd je aan de maatregelen: houd afstand, was je handen regelmatig en blijf uit de buurt van anderen als je klachten hebt.