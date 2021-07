Festivaldirecteur Zeeland Nazomerfestival: 'We doen dit jaar alle eilanden aan'

"Toen ik begon zeiden veel mensen dat het Zeeland Nazomerfestival een Walchers feestje was. En dat niet alle eilanden evenveel aandacht kregen. Nou, dat gaan we veranderen, want we doen alle eilanden aan!" Naast voorstellingen programmeren door heel Zeeland heeft Dees nog andere doelen: "De verbinding zoeken is voor mij heel belangrijk. We gaan bijvoorbeeld ook langdurig samenwerken met Podium 't Beest, poppodium De Spot en het Watersnoodmuseum."

Zeeland Nazomerfestival

Tijdens het festival van dit jaar meert het schip de Vrijbuiter tien dagen lang telkens in een andere Zeeuwse haven aan, met muzikale gasten aan boord. De programmering op de Vrijbuiter is in handen van Peter Slager (bassist van BLØF) en Broeder Dieleman.

Het Zeeland Nazomerfestival begint op dinsdag 24 augustus en duurt tot en met zaterdag 4 september.

