De Belastingdienst is terug in Terneuzen: 'Met het steunpunt worden we toegankelijker'

Peter Smink, directeur-generaal van de Belastingdienst, noemt het een hele belangrijke dag voor de Belastingdienst: "Dit is een grote stap in het toegankelijker maken van onze organisatie. Het afgelopen decennium heeft in het teken gestaan van digitalisering. Veel mensen vinden dat fijn, maar dat geldt niet voor iedereen. Voor de mensen die graag een ander mens tegenover zich willen zien, willen we er in een grotere mate zijn."

Witte vlekken krijgen steunpunten

In totaal worden er tien steunpunten in Nederland geopend. Terneuzen bijt het spits af: "Zeven jaar geleden hebben we het belastingkantoor in Terneuzen gesloten, maar er is hier nog steeds behoefte aan een fysieke balie omdat mensen het belastingkantoor in Middelburg vaak te ver vinden", zegt Meijer.

De steunpunten komen in zogeheten witte vlekken: "Dat zijn plekken waar de Belastingdienst geografisch gezien niet goed vertegenwoordigd is. Vanuit zo'n plaats moet je een eind reizen naar het dichtstbijzijnde belastingkantoor en daarom richten we in die plekken steunpunten op. Terneuzen is zo'n witte vlek."

Jan van Dixhoorn beantwoordt binnenkort je belastingvragen aan de balie van het steunpunt (foto: Omroep Zeeland)

Alle belastingvragen zijn welkom bij het steunpunt: "Van de eigen aangifte, toeslagen of betalingen tot aan vorderingen", vertelt Meijer. Wel is het van belang om eerst via de belastingtelefoon een afspraak te maken. De afspraak bij het steunpunt wordt dan binnen vijf dagen ingepland.

Proef van een jaar

In het komende jaar wordt gekeken of het steunpunt in Terneuzen een goede zet is: "We hebben nog geen beeld van het aantal mensen dat hier behoefte aan heeft. Daarom kijken we het een jaar aan en evalueren we dan of dit goed werkt", legt Meijer uit.