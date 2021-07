Met aantrekken Zada heeft Hoek de selectie compleet (foto: OZ)

Zada is 24 jaar oud en speelde in de jeugd van Club Brugge en AA Gent. In de senioren speelde hij voor Dikkelvenne, KRC Gent en zijn laatste club was KSV Oudenaarde.

Trainer Lieven Gevaert gaf voorafgaand aan de eerste training, halverwege juni, al aan dat hij nog een speler zocht voor in de as. Met het vertrek van Reguillo Vandepitte naar Kloetinge was daar nog behoefte aan in de Hoek-selectie. Zada is de tweede nieuwe speler in de selectie van Hoek. Jahrdell Constansia is de andere, hij kwam over van Terneuzen.

Start competitie

Hoek begint over precies een maand aan de Derde Divisie. Op 21 augustus is Barendrecht de tegenstander. Die wedstrijd speelt de Zeeuws-Vlaamse ploeg thuis. Komende zaterdag speelt de ploeg van trainer Gevaert de eerste wedstrijd van de voorbereiding: thuis tegen Dikkelvenne. De aftrap is om 15:00 uur.