Reimerswaal eerste Zeeuwse gemeente in actie tegen PFAS

Met name aan de oostelijke zijde van de zeearm komen hoge concentraties van de zeer moeilijk afbreekbare stoffen voor. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor zo'n zesduizend soorten fluorverbindingen die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Onlangs waarschuwde de Belgische overheid voor de opvallend hoge PFAS-concentraties bij vissen uit het Westerscheldegebied: het vijftienvoudige van het toegestane niveau.

Zeekralen

Jumelet zelf is een liefhebber van zilte gewassen als lamsoren en zeekraal, die hij zelf plukt in de buitendijkse gebieden. "Gelukkig is dat bij Hoofdplaat, kilometers verderop", moet hij toegeven. Maar nu zit het nuttigen van de zeegroente er even niet in. De vrees zit bij hem er wel in. "Mogelijk heb ik toch concentraties binnengekregen", vraagt hij zich af.

Alle raadsfracties besluiten de motie gezamenlijk in te dienen. "Is dat nou écht nodig", wil burgemeester José van Egmond weten. Het stemmen vóór de motie zou volgens haar voldoende duidelijkheid geven. Maar nee, stellen andere fracties: "Hiermee geven we een duidelijk signaal af door sámen te tekenen."

Zeeuws-Vlaanderen

De Reimerswaalse protestbrief en oproep om de vervuiling, waarvan de oorsprong nog onzeker is, aan te pakken gaat naar zowel het Zeeuwse provinciebestuur, Waterschap Scheldestromen, de Eerste en Tweede Kamer, de ministerraad en het Vlaamse en Waals parlement